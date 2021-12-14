Венеційська комісія стала на бік КСУ в питанні двох суддів від Зеленського

Рішення Венеційської комісії фактично підтвердило легітимність ухвали КСУ про відсутність правових підстав у Зеленського для призначення на посади двох нових суддів.

Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного суду України щодо відстрочення присяги двох суддів, яких призначив Володимир Зеленський за президентською квотою. Про це повідомляє пресслужба КСУ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

У повідомленні йдеться, що про ухвалене рішення йдеться "в короткому звіті від 13 грудня 2021 року за підсумками 129-го пленарного засідання Венеційської комісії, яке відбулося 10-11 грудня поточного року".

У документі зазначено, що нові судді КСУ будуть приведені до присяги "після припинення повноважень або звільнення з посади на підставах, визначених у статті 149-1 Конституції України, суддів КСУ, яких призначив Президент України у період із 2013 до 2018 року".

Фактично Європейська комісія за демократію через право підтвердила легітимність прийнятої постанови КСУ від 26 листопада 2021 року, в якій було зазначено про відсутність правових підстав у Зеленського для призначення на посади двох суддів за президентською квотою.

У свою чергу прессекретар президента прокоментував ухвалу КСУ та повідомив, що Зеленський бачить у ній "затягування часу в надії на те, що кругова порука судової системі знову спрацює, і Верховний суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КС".

Варто зазначити, що рішення серйозної європейської інституції стало черговою невдачею в списку позовів президента Зеленського. За час своєї каденції Верховний Суд задовольнив сім позовів проти Зеленського, встановивши порушення закону з боку глави держави.

Нагадаємо, що Конституційний суд України відмовився приводити до присяги двох суддів — Олександра Петришина й Оксану Грищук, яких Володимир Зеленський призначив 26 листопада суддями КСУ.

Тим часом глава держави пояснив свою позицію з цього питання та сказав, що його вжиті кроки мають на меті заблокувати "руйнування всіх антикорупційних реформ, реформу землі та питання мов".