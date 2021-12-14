Венецианская комиссия стала на сторону КСУ в вопросе двух судей от Зеленского

Решение Венецианской комиссии фактически подтвердило легитимность постановления КСУ об отсутствии правовых оснований у Зеленского для назначения на должности двух новых судей.

Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного суда Украины об отсрочке присяги двух судей, которых назначил Владимир Зеленский по президентской квоте. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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В сообщении говорится, что о принятом решении идет речь "в кратком отчете от 13 декабря 2021 года по итогам 129-го пленарного заседания Венецианской комиссии, которое состоялось 10-11 декабря текущего года".

В документе указано, что новые судьи КСУ будут приведены к присяге "после прекращения полномочий или увольнения с должности по основаниям, определенным в статье 149-1 Конституции Украины, судей КСУ, которых назначил Президент Украины в период с 2013 по 2018 года".

Фактически Европейская комиссия за демократию через право подтвердила легитимность принятого постановления КСУ от 26 ноября 2021, в котором было указано об отсутствии правовых оснований у Зеленского для назначения на должности двух судей по президентской квоте.

В свою очередь пресс-секретарь президента прокомментировал постановление КСУ и сообщил, что Зеленский видит в нем "затягивание времени в надежде на то, что круговая порука судебной системе снова сработает, и Верховный суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КС".

Стоит отметить, что решение серьезной европейской институции стало очередной неудачей в списке судовых исков президента Зеленского. За время своей каденции Верховный Суд удовлетворил 7 исков против Зеленского, установив нарушение закона со стороны главы государства.

Напомним, что Конституционный суд Украины отказался приводить к присяге двух судей — Александра Петришина и Оксану Грищук, которых Владимир Зеленский назначил 26 ноября судьями КСУ.

Тем временем глава государства объяснил своею позицию по данному вопросу и сказал, что его предпринятые шаги имеют цель заблокировать "разрушение всех антикоррупционных реформ, реформу земли и вопрос языков".