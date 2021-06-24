"Его субъектизировали", - Зеленский рассказал о ситуации с Тупицким и борьбе с КСУ

По словам президента, судья КСУ Александр Тупицкий не понял его требований и "сделал, что сделал".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук рассказал, что ведет с Конституционным судом Украины единственно возможную "борьбу".

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"Я потратил два года, для того, чтобы сформировать свою позицию, закончить диалоги с теми или иными людьми. Встречался я и с Тупицким (Александром Тупицким, судьей КСУ, – Ред), сказав ему, что не могу влиять на суд, но вы просили о встрече со мной, поэтому о влиянии на суд вы даже не можете говорить. Он попросил", – рассказал глава государства в интервью телеканалу "1+1".

Интервью Зеленского проходило в Мариинском дворце возле здания Верховной Рады. На уточняющий вопрос журналиста о том, может ли он влиять на работу КСУ, президент парировал, что такого желания у него не было. Однако он через СНБО ввел решение касательно КСУ, целью которого было заблокировать "разрушение всех антикоррупционных реформ, реформу земли и вопрос языков".

По словам Зеленского, Тупицкий на этой встрече поднимал много вопросов.

"Он не понял меня и сделал то, что он сделал. Его (Тупицкого. – Ред.) субьектизировали финансовыми рычагами различные группы, в частности, политические и бизнес, которые сопровождают до сих пор его жизнь и работу", – убежден он.

В интервью Зеленский также рассказал, что хочет, чтобы судебная власть в Украине была независимой и утверждает, что не вмешивается в его ее работу.

"Я заблокировал действия Конституционного суда, считая их неправомерными. Не только я, а решением СНБО. Все таки, не я один, а моей подписью я ввел в действие (решение СНБО. – Ред.), – добавил он.

Напомним, 27 марта Владимир Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.

В апреле глава государства издал указ о создании конкурсной комиссии по подбору судей Конституционного суда по квоте президента.

А в июне Зеленский ветировал закон об упрощении доступа к должности судьи КСУ.