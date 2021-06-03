Зеленский ветировал закон об упрощении доступа к должности судьи КСУ

Документ содержит изменения в закон о Конституционном Суде Украины и направлен на доработку в парламент.

Президент Владимир Зеленский вернул со своими предложениями в Верховную Раду закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост", который депутаты приняли 15 апреля.

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Как сообщается в четверг, 4 июня на сайте главы государства документ направлен на совершенствование правового регулирования вопросов института старост и образования старостинских округов.

Кроме того, документ содержит изменения в закон о Конституционном Суде Украины, не касающиеся вопросов старост.

В частности, одну из статей закона предложено изложить в новой редакции, которая не обеспечивает соблюдение принципа политической нейтральности судей Конституционного суда: из документа исключаются положения, фактически раскрывающие составляющие такой нейтральности.

"Исключение этих положений создает почву для произвольной трактовки того, соответствует ли тот или иной кандидат на должность судьи КС указанным требованиям", – говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что политическая нейтральность – это составная независимости судей, являющаяся неотъемлемым элементом закрепленного Конституцией принципа верховенства права. Следовательно, такие изменения в законодательство нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности этого суда.

"Учитывая это, президент Зеленский предлагает парламенту исключить из Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" пункт о внесении изменений в Закон "О Конституционном Суде Украины", – заключили в пресс-службе Офиса президента.

15 апреля Верховная Рада приняла законопроект 4535 "О старостах", где ко второму чтению народный депутат Даниил Гетманцев внес специальную правку, позволяющую действующему депутату стать судьей КСУ без предварительного сложения мандата.

Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский издал указ о создании конкурсной комиссии по подбору судей Конституционного суда по квоте президента.

Ранее глава государства отменил указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ. Также был отменен указ о назначении другого судьи – Александра Касминина.

Зеленский объяснил, что пошел на такой шаг из-за того, что "отдельные судьи КСУ, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".

Конфликт Зеленского и КСУ начался 7 октября, когда суд принял решение, отменяющее статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах.