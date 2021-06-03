Зеленський ветував закон про спрощення доступу до посади судді КСУ

Документ містить зміни в закон про Конституційний Суд України та направлений на доопрацювання в парламент.

Президент Володимир Зеленський повернув зі своїми пропозиціями до Верховної Ради закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост", який депутати ухвалили 15 квітня.

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Як повідомляється в четвер, 4 червня на сайті голови держави документ спрямований на вдосконалення правового регулювання питань інституту старост і утворення старостинських округів.

Крім того, документ містить зміни в закон про Конституційний Суд України, які не стосуються питань старост.

Зокрема, одну зі статей закону запропоновано викласти в новій редакції, яка не забезпечує дотримання принципу політичної нейтральності суддів Конституційного суду: з документа виключаються положення, що фактично розкривають складові такої нейтральності.

"Виключення цих положень дає підстави для довільного трактування того, чи відповідає той чи інший кандидат на посаду судді КС зазначеним вимогам", — йдеться в повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що політична нейтральність — це складова незалежності суддів, що є невід'ємним елементом закріпленого Конституцією принципу верховенства права. Отже, такі зміни в законодавстві порушують Конституцію і принцип незалежності діяльності цього суду.

"З огляду на це, президент Зеленський пропонує парламенту виключити із Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" пункт про внесення змін до Закону "Про Конституційний Суд України", — додали в пресслужбі Офісу президента.

15 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект 4535 "Про старост", де до другого читання народний депутат Данило Гетманцев вніс спеціальну правку, що дозволяє чинному депутату стати суддею КСУ без попереднього складання мандата.

Нагадаємо, 20 травня президент Володимир Зеленський видав указ про створення конкурсної комісії з відбору судів Конституційного суду за квотою президента.

Раніше голова держави скасував указ експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ. Також було скасовано указ про призначення іншого судді — Олександра Касмініна.

Зеленський пояснив, що пішов на такий крок через те, що "окремі судді КСУ, призначені Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності і національній безпеці України".

Конфлікт Зеленського і КСУ почався 7 жовтня, коли суд прийняв рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАПКА і визначення переможців на місцевих виборах.