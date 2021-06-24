"Його суб'єктизували", — Зеленський розповів про ситуацію з Тупицьким і боротьбу з КСУ

За словами президента, суддя КСУ Олександр Тупицький не зрозумів його вимог і "зробив, що зробив".

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю журналістці Наталії Мосейчук розповів, що веде з Конституційним судом України єдино можливу "боротьбу".

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"Я витратив два роки, для того, щоб сформувати свою позицію, закінчити діалоги з тими чи іншими людьми. Зустрічався я і з Тупицьким (Олександром Тупицьким, суддею КСУ, — Ред), сказавши йому, що не можу впливати на суд, але ви просили про зустріч зі мною, тому про вплив на суд ви навіть не можете говорити. Він попросив", — розповів глава держави в інтервʼю телеканалу "1+1".

Інтервʼю Зеленського проходило в Маріїнському палаці біля будівлі Верховної Ради. На уточнювальне запитання журналістки про те, чи може він впливати на роботу КСУ, президент парирував, що такого бажання у нього не було. Однак він через РНБО надав чинності рішенню щодо КСУ, метою якого було заблокувати "руйнування всіх антикорупційних реформ, реформу землі та питання мов".

За словами Зеленського, Тупицький на цій зустрічі порушував багато питань.

"Він не зрозумів мене і зробив те, що він зробив. Його (Тупицького. — Ред.) субʼєктизували фінансовими важелями різні групи, зокрема, політичні та бізнес, які супроводжують до сих пір його життя і роботу", — переконаний він.

В інтервʼю Зеленський також розповів, що хоче, щоб судова влада в Україні була незалежною і стверджує, що не втручається в її роботу.

"Я заблокував дії Конституційного суду, вважаючи їх неправомірними. Не тільки я, а рішенням РНБО. Все-таки, не я один, а моїм підписом я надав чинності (рішенню РНБО. — Ред.)", — додав він.

Нагадаємо, 27 березня Володимир Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ.

У квітні глава держави видав указ про створення конкурсної комісії з відбору судів Конституційного суду за квотою президента.

А в червні Зеленський ветував закон про спрощення доступу до посади судді КСУ.