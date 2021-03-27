Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ

Тупицький, йдеться в указі президента, створював "загрозу державній незалежності та національній безпеці України".

Президент України Володимир Зеленський скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Відповідний указ Зеленського опубліковано на сайті Офісу президента в суботу, 27 березня.

Відзначається, що указ про призначення Тупицького був підписаний колишнім президентом Віктором Януковичем 14 травня 2013 року.

Крім того, президент скасував указ від 17 вересня 2013 року про призначення ще одного судді КСУ — Олександра Касмініна.

В указі Зеленський пояснив, що таке рішення прийнято через те, що "окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України".

Як наголошується в документі, указ підписано з метою гарантування Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 7 жовтня в КСУ ухвалили рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАПКА і визначення переможців на місцевих виборах. Після цього президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенням КСУ. Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо ситуації з КСУ.

Після цього нардепи проголосували за повернення кримінальної відповідальності та відновила повноваження НАПКА.

Повідомлялося, що Зеленський, скликав засідання РНБО, на якому обговорив ситуацію з Конституційним судом. Після цього в кінці грудня він видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Конституційний суд відповів заявою, назвавши указ "нікчемним". А власне Тупицький, за словами його колеги по КСУ, незважаючи на заборону продовжив ходити на роботу.

Зазначимо, 3 лютого Верховний суд пояснив, що відмовив у відкритті справи щодо указу Зеленського, яким президент на 2 місяці відсторонив главу КСУ від виконання обовʼязків, через те, що Тупицький порушив питання щодо неконституційності розпорядження президента України, а подібні справи розглядаються виключно Конституційним судом.

Про те, що Тупицький подав до суду на Зеленського стало відомо 1 лютого. 26 лютого Зеленський знову відсторонив Тупицького з посади судді КСУ.

Нагадаємо, Фокус зібрав все, що відомо про главу КСУ Тупицького, в окремому матеріалі.