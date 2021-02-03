Верховный суд отказал Тупицкому в открытии дела против Зеленского

В Верховном суде считают, что иск Тупицкого относится к юрисдикции Конституционного суда.

3 февраля Верховный суд отказал главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в открытии дела касательно указа Владимира Зеленского, которым президент на 2 месяца отстранил того от исполнения обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"ВС отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи КСУ. Этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства", — отметили в Верховном суде.

Представители суда отметили, что Тупицкий поставил вопрос касательно неконституционности указа президента Украины, а подобные дела рассматриваются исключительно Конституционным судом.

"Также Суд отметил, что правовой статус Президента Украины относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование Конституции Украины, в частности, в этой части, как и решения вопроса о соответствии закона, иного правового акта (их отдельных положений) объемам полномочий Президента Украины Конституции Украины, также является исключительным полномочием Конституционного Суда Украины", — считают в Верховном суде.

Отметим, о том, что Тупицкий подал в суд на Зеленского стало известно 1 февраля.

Напомним, 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным". А сам Тупицкий, по словам его коллеги по КСУ, несмотря на запрет продолжил ходить на работу.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о главе КСУ Тупицком, в отдельном материале.