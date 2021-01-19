Судья, который поссорился с президентом: что известно о главе КСУ Александре Тупицком

В поле зрения широких масс судья Тупицкий попал после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций. Президент главу КСУ отстранил, в самом суде решение Зеленского назвали "юридически ничтожным", а Тупицкий обрел всенародную известность. 19 января стало известно, что ГБР вручило ему подозрение.

Конституционный суд Украины долгое время существовал как бы незаметно для обывателя: все знали, где он находится, и новости о принятых решениях иногда появлялись в СМИ. Однако все изменилось после 27 октября 2020 года. Тогда судьи КСУ решили, что открытые электронные декларации неконституционны, как и некоторые полномочия Национального агентства по предупреждению коррупции. Позже Верховная Рада вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей.

Спустя два месяца, 28 декабря Офис генерального прокурора по почте направил главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому уведомление о подозрении в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода". А на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным и не подлежащим исполнению" и призвали его отменить. Более того, Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КС от должности. Правовой департамент секретариата КСУ заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.

На собрании судей Конституционного Суда 5 января 2021 года об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого не говорили. В суде считают, что оснований для отстранения главы КСУ нет.

Пока продолжались дискуссии о том, превысил ли Зеленский свои конституционные полномочия, Александр Тупицкий отправился отдыхать в Дубаи, где был замечен бдительными гражданами.

Отдых Александра Тупицкого в Дубаи в стиле "дорого-богато"

Имя главы КСУ снова заняло первые полосы СМИ. Возмущение вызвал не столько сам отдых, как его стоимость. Пока большинство граждан Украины переживает кризис из-за пандемии коронавируса, глава КСУ провел рождественские каникулы в отеле Kempinski Palm Jumeirah, где стоимость номера за сутки составляет более 300 тысяч гривен.

[ + – ] Судья Тупицкий на пляже

Впрочем, в КСУ сообщили, что их руководитель действительно улетел греться на солнце, но это стоит не так дорого, как утверждают в СМИ.

"6 января глава суда Александр Тупицкий совместно с женой и сыном вылетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, где пробудут до 13 января 2021 года. Стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на троих человек, составляет 242 116,43 грн. В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страховка и стоимость туристического обслуживания. Указанное опровергает ложные заявления отдельных лиц и СМИ относительно аренды Александром Тупицким совместно с семьей королевской виллы в Дубае стоимостью 300 тысяч гривен в сутки. Вместе с тем сообщаем, что начисленный доход (вознаграждение судьи) главы Конституционного Суда Украины в декабре 2020 года составил 433 538,60 грн, что полностью покрывает сумму расходов на поездку", — сообщили в КСУ.

[ + – ] Александр Тупицкий на пляже

[ + – ] Судья Тупицкий на пляже

Еще находясь на отдыхе, Тупицкий сообщал о том, что "планируется проведение публичного шоу с инсценировкой вручения подозрения". И он оказался прав.

Подозрение от ГБР

19 января отстраненному от должности главе Конституционного суда Александру Тупицкому в ГБР сообщили о подозрении. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины — заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний.

"Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судьи Конституционного суда Украины", — говорится в сообщении.

В ГБР говорят, что Тупицкий после сообщения о подозрении имитирует его невручение, посещая рабочее место.

Чем закончится данное противостояние – неясно. Тупицкий продолжает делать вид, что ничего не происходит, в ГБР об этом сообщают, но не говорят, что будут делать дальше.

А тем временем Фокус собрал все, что известно об Александре Тупицком.

Биография Александра Тупицкого

Родился 28 января 1963 года в селе Белозерье Черкасского района Черкасской области.

После окончания средней школы проходил срочную военную службу.

Работал фрезеровщиком на радиоприборном заводе города Смелы и Черкасском заводе "Строммашина".

В 1988 году окончил Харьковский юридический институт им. Ф.Э. Дзержинского по специальности "Правоведение".

В 1988–1993 годах стажировался в прокуратуре Донецка, занимал должность следователя, а потом и старшего следователя прокуратуры Куйбышевского района Донецка.

На протяжении 1993–2010 годов занимал пост судьи Куйбышевского районного суда Донецка, в 2002–2009 годах был председателем этого суда. В этот период был членом квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Донецкой области и членом Совета судей Донецкой области. В 2006 году обучался в США по программе "Открытый мир".

В период 2010–2013 годов был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных хозяйственных судах. Занимал должности председателя во Львовском и Днепропетровском апелляционных хозяйственных судах.

Союзом юристов Украины признан победителем в номинации "Судья хозяйственного суда". Во время работы в судах общей юрисдикции награжден Почетной грамотой Государственной судебной администрации Украины, юбилейным знаком Высшего хозяйственного суда Украины "20 лет хозяйственным судам Украины", благодарностью Высшей квалификационной комиссии Украины и Национальной школы судей Украины, отличием Высшей квалификационной комиссии судей Украины – нагрудным знаком "Правосудие и справедливость".

[ + – ] Александр Тупицкий в Донецке

В мае 2013 года указом президента Украины Виктора Януковича назначен судьей Конституционного Суда Украины. Присягу принял 15 мая 2013 года.

С 2018-2019 года - заместитель председателя Конституционного суда Украины.

17 сентября 2019 на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины избран председателем Конституционного Суда Украины. До него эту должность занимала Наталья Шаптала. Напомним, что и глава суда, и его зам избираются только на один трехлетний срок.

Кандидат наук по государственному управлению по специальности "Механизмы государственного управления" (2009).

Имеет публикации по вопросам государственных механизмов по повышению качества профессиональной подготовки судей, хозяйственного права, проблемным вопросам конституционной юстиции. Участник международных конференций и профессиональных встреч.

Согласно декларации за 2018 год, Александр Тупицкий женат на Ольге Олеговне Тупицкой, ей принадлежат 67% капитала компании Vega Financial, зарегистрированной в США. Также на нее записан автомобиль BMW X6. Она приобрела его летом 2013 года, когда Александр Тупицкий начал работать судьей КСУ. Авто оценили в 706 695 гривень.

[ + – ] Александр Тупицкий с супругой на отдыхе в Дубаи

У судьи есть сын Александр и дочь Мария.

Владеет домом в Кореизе в Крыму, земельным участком и домом в Конче-Заспе под Киевом, гаражом, квартирой и земельным участком в Донецке и квартирой в Киеве в 216 кв.м.

[ + – ] Тот самый дом в Кореизе, АРК

Интересно, но дом в Кореизе Тупицким был приобретен уже после оккупации полуострова РФ. "Александр Тупицкий еще до аннексии Крыма Россией в 2014 году владел имением и землей под ним в Кореизе недалеко от Ялты. Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность", – сообщили журналисты программы "Схемы".

[ + – ] Выписка из реестра недвижимости

Расследователи обратились к главе КСУ за разъяснениями, однако в пресс-службе суда им заявили, что "все сведения об имуществе, которое находится во владении и пользовании председателя КСУ Александра Тупицкого, содержатся в его ежегодной декларации", тем самым оставив вопрос без ответа.

Согласно декларации, зарплата в КСУ Тупицкого за год составляет 2 954 718 гривен. Хранить сбережения семья Тупицких предпочитает по старинке, наличными: это 80 000 долларов и 150 000 гривен. На банковских счетах, по итогам 2018 года, у них было меньше 23 000 гривен.

Донецкий скандал: "пленки Мельниченко"

В 1999 году судья Александр Тупицкий часто упоминался в СМИ в связи с делом по обвинению адвоката Сергея Салова, у которого в день президентских выборов 31 октября 1999 года в портфеле нашли 5 фальшивых экземпляров газеты "Голос Украины", в которых утверждалось, что тогдашний президент Леонид Кучма умер от алкогольной интоксикации, а страной правит его двойник. За это адвоката Салова обвинили в клевете и нарушении статьи 127 УК Украины "Препятствование избирательному праву", поскольку посчитали незаконной агитацией.

Изначально судья Куйбышевского райсуда Донецка Александр Тупицкий отправил обвинительное заключение по делу Салова назад в прокуратуру на дополнительное расследование, отметив, что в действиях донецкого адвоката не видит признаков криминального преступления по статье "препятствование осуществлению избирательных прав граждан".

В результате из-за возврата дела прокуратура Донецка вынуждена была переквалифицировать его на клевету в адрес Леонида Кучмы. В таком случае сам Кучма был должен давать показания по делу, но он позвонил тогдашнему губернатору Донецкой области Януковичу и потребовал наказать как обвиняемого (адвоката Салова), так и судью, поскольку перспектива давать показания его не обрадовала.

Этот разговор записал на диктофон майор президентской охраны Николай Мельниченко, записи из президентского кабинета были обнародованы в 2001 году.

[ + – ] "Пленки Тупицкого"

После этого разговора судья Тупицкий вынес обвинительный приговор адвокату Салову по статье, которая не предусматривала для президента Кучмы дачи показаний. После чего начал стремительно продвигаться по карьерной лестнице.

За 11 лет судья низшей инстанции переместился на самый верх судебной вертикали. 6 сентября 2005 года Сергей Салов со своими адвокатами оспорили приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), они настаивали, что вердикт судьи Тупицкого стал возможен только благодаря давлению президента Кучмы.