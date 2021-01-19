ГБР сообщило о подозрении Тупицкому

Правоохранители говорят, что Тупицкий после сообщения о подозрении "имитирует его невручение".

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении главе отстраненному от должности главе конституционного суда Александру Тупицкому. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

"Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судьи Конституционного суда Украины", — говорится в сообщении.

В ГБР говорят, что Тупицкий после сообщения о подозрении имитирует его невручение, посещая рабочее место.

"Пренебрегая требованиями Конституции Украины и положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины, действуя с целью препятствования установлению истины в уголовном производстве в котором он является подозреваемым, этот судья продолжает прибывать на рабочее место, препятствовать установлению истины в уголовном производстве, предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя", — сказано в сообщении.

Напомним, что 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным".