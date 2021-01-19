ДБР повідомило про підозру Тупицькому

Правоохоронці кажуть, що Тупицький після повідомлення про підозру "імітує його невручення".

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру відсторонений від посади голові конституційного суду Олександру Тупицькому. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (свідомо неправдиві показання, з'єднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

"Слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з в.о. генерального прокурора повідомили про підозру судді Конституційного суду України", — йдеться у повідомленні.

У ДБР кажуть, що Тупицький після повідомлення про підозру імітує його невручення, відвідуючи робоче місце.

"Нехтуючи вимогами Конституції України та положеннями Кримінально-процесуального кодексу України, діючи з метою перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні в якому він є підозрюваним, цей суддя продовжує прибувати на робоче місце, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, надавати підлеглим документів за запитами органу досудового розслідування і явку осіб за повістками слідчого ", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 7 жовтня в КСУ прийняли рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАПКА і визначення переможців на місцевих виборах. Після цього президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенням КСУ. Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо ситуації з КСУ.

Після цього нардепи проголосували за повернення кримінальної відповідальності і відновили повноваження НАПКА.

Повідомлялося, що Зеленський, скликав засідання РНБО, на якому обговорив ситуацію з Конституційним судом. Після цього він видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Конституційний суд відповів заявою, назвавши указ "нікчемним".