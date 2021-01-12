"Не 300 тыс грн в сутки, а 240 за путевку": в КСУ официально назвали стоимость отдыха Тупицкого в ОАЭ

В КСУ считают, что Александр Тупицкий может позволить себе отпуск в Эмиратах.

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках очередного ежегодного отпуска, а стоимость путевки составляет чуть больше 240 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ, приложив к сообщению сканы соответствующих документов.

"В соответствии с распоряжением председателя Конституционного суда Украины №1/1/2021-к / тр от 5 января 2021 председатель суда Александр Тупицкий 6 января и с 11 до 13 января 2021 официально находится в ежегодном отпуске. 6 января 2021 Председатель Суда Александр Тупицкий совместно с женой и сыном вылетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, где пробудут до 13 января 2021 года", – говорится в сообщении.

В КСУ добавили, что стоимость пакета услуг, предоставляемого туроператором на трех человек, составляет 242116,43 грн. В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания.

В пресс-службе суда добавили, что Тупицкий может позволить себе такой отпуск: "Вместе с тем сообщаем, что начисленный доход (вознаграждение судьи) председателя Конституционного суда Украины в декабре 2020 года составил 433538,60 грн, что полностью покрывает сумму расходов на поездку".

Также в КСУ со ссылкой на слова Тупицкого заявили, что "информация о его отдыхе в Дубае с украинскими и российскими бизнесменами, которые причастны к криминальному миру, является откровенной ложью".

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Тупицкий отдыхает в дорогом отеле Kempinski Palm Jumeirah в Дубае стоимостью в 300 тысяч гривен в сутки. Судья пообещал, что задекларирует всю информацию об отдыхе, "когда вернется в Украину".