Тупицкий высказался о своем отдыхе в Дубае (видео)

Отстраненный от работы глава КСУ сообщил, что не арендовал виллу за 300 тысяч гривен.

Отстраненный от работы глава Конституционного суда Александр Тупицкий прокомментировал свой отдых в дорогом отеле в Дубае. Он пообщался с представителем Telegram-канала "Карточный офис".

Ранее в СМИ появилась информация, что Тупицкий отдыхает в дорогом отеле Kempinski Palm Jumeirah в Дубае стоимостью в 300 тысяч гривен.

Общение началось с брошенной на стол Тупицкому пачки денег со словами, что это "материальная помощь от налогоплательщиков Украины на дорогой отель".

Судья же в ответ говорит, что сообщения в СМИ о вилле — ложь.

"Показывают такие апартаменты, которых не существует. 900 квадратных метров — таких не существует", — говорит Тупицкий.

Кроме того, судья пообещал, что задекларирует всю информацию об отдыхе, "когда вернется в Украину".

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Напомним, в КСУ сделали заявление по поводу указа президента Украины Владимира Зеленского отстранить Тупицкого от деятельности, отметив, что это может привести к блокированию работы Конституционного Суда. На что представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что без Тупицкого в суде остается 14 судей, которых достаточно, чтобы рассматривать любые вопросы и принимать любые решения.