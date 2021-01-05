В КСУ сделали заявление по поводу решения Зеленского об отстранении Тупицкого

В заявлении призывают все органы управления действовать в рамках своих полномочий.

Собрание судей Конституционного суда созвали из-за президентского указа "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України", — сообщают в пресс-службе суда.

"Собрание судей Конституционного Суда Украины обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного Суда Украины, что сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод человека", — сказано в заявлении.

Судей Конституционного закона можно уволить только на условиях, которые описаны в Основном законе — именно Конституция в Украине имеет высшую юридическую силу.

В заявлении отдельно указали, что судьи Конституционного суда имеют особый статус, который гарантирует их независимость и неприкосновенность. Сам Конституционный суд также является независимым от других ветвей власти, что является одной из основ существования государства.

Напомним, что 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным".