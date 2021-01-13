“Будет шоу с подозрением”: судья Тупицкий готовится вернуться в Украину

По словам главы КСУ, в аэропорту на родине его ждет "шоу с инсценировкой объявления подозрения".

Глава Конституционного Суда Украины, который ранее был отстранен от исполнения своих обязанностей указом президента, заявил о подготовке объявления ему подозрения в ближайшее время. Соответствующее заявление опубликовано на сайте КСУ.

По словам Александра Тупицкого, об этом ему стало известно "из достоверных источников со ссылкой на Офис президента".

"Вечером, 13 января, после возвращения с семьей в Киев в помещении аэропорта при участии отдельных СМИ и гражданских активистов планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения", – говорится в сообщении.

Александр Тупицкий отмечает, что имеет место "очередная попытка дискредитировать его как судью и Главу Конституционного Суда Украины". Целью этой попытки он назвал "дестабилизацию и блокирование работы Суда по рассмотрению общественно значимых дел, в частности дело о рынке земли".

Также Тупицкий утверждает, что в соответствиями с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины повестка ему вручена не была.

Напомним, на сегодняшний день судья Тупицкий отдыхает в Дубае. Ранее он опроверг информацию о том, что арендовал там виллу за 300 тысяч гривен.

7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение уголовной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд назвал указ "ничтожным".