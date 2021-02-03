Верховний суд відмовив Тупицькому у відкритті справи проти Зеленського

У Верховному суді вважають, що позов Тупицького належить до юрисдикції Конституційного суду.

3 лютого Верховний суд відмовив голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у відкритті справи щодо указу Володимира Зеленського, яким президент на 2 місяці відсторонив того від виконання обов'язків. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

"ВС відмовив у відкритті провадження у справі про відсторонення від посади судді КСУ. Цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства", — відзначили в Верховному суді.

Представники суду відзначили, що Тупицький поставив питання щодо неконституційності указу президента України, а подібні справи розглядаються виключно Конституційним судом.

"Також Суд зазначив, що правовий статус Президента України відноситься до сфери конституційних правовідносин, тому офіційне тлумачення Конституції України, зокрема, у цій частині, як і вирішення питання про відповідність закону, іншого правового акта (їх окремих положень) обсягами повноважень Президента України Конституції України, також є винятковим повноваженням Конституційного Суду України", — вважають у Верховному суді.

Зазначимо, про те, що Тупицький подав до суду на Зеленського стало відомо 1 лютого.

Нагадаємо, 7 жовтня в КСУ прийняли рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАПКА і визначення переможців на місцевих виборах. Після цього президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенням КСУ. Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо ситуації з КСУ.

Після цього нардепи проголосували за повернення кримінальної відповідальності і відновили повноваження НАПКА.

Повідомлялося, що Зеленський, скликав засідання РНБО, на якому обговорив ситуацію з Конституційним судом. Після цього він видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Конституційний суд відповів заявою, назвавши указ "нікчемним". А сам Тупицький, за словами його колеги з КСУ, незважаючи на заборону продовжив ходити на роботу.

Нагадаємо, Фокус зібрав все, що відомо про голову КСУ Тупицього, в окремому матеріалі.