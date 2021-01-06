Глава КСУ, несмотря на указ Зеленского, продолжает ходить на работу, - судья КСУ

По словам судьи Слиденко, в Украине не существует такого института, как "отстранение судьи КСУ".

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко в комментарии "5 каналу" сообщил, что глава КСУ Александр Тупицкий, несмотря на указ президента Владимира Зеленского о его отстранении, продолжает ходить на работу.

"Это вопрос суда, который в последние два месяца в информационной повестке, он, с одной стороны, политизирован, а, с другой стороны, искусственно нагнетается состояние истерии. Вопрос об отстранении в принципе не рассматривается. Вообще такого института, как отстранение судьи КСУ, нет", — сказал Слиденко.

По его словам, судью Конституционного суда в Украине можно только уволить с должности.

Ведущий "5 канала" рассказал, что во вторник, 5 января, судьи КСУ около 4 часов находились на закрытом собрании. Ранее представитель ВРУ в суде Ольга Совгиря сообщала, что на этом заседании они должны были рассмотреть указ Зеленского, которым тот на два месяца отстранил от исполнения обязанностей главу КСУ Александра Тупицкого. Однако повестку дня представители суда не опубликовали, потому темы, которые обсуждались во время собрания, неизвестны.

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Ранее пресс-служба КСУ сообщала, что собрание созвали именно из-за указа Зеленского.

Напомним, что 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным".