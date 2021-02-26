Зеленський знову відсторонив Тупицького з посади судді КСУ

Главу КСУ усувають з посади судді на місяць з 28 лютого, оскільки термін його попереднього відсторонення закінчується.

Президент України Володимир Зеленський в пʼятницю, 26 лютого, підписав указ про відсторонення від обійманої посади судді Конституційного суду України його глави Олександра Тупицького. Інформація про це зʼявилася на сайті Офісу президента.

"Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінально-процесуального кодексу України постановляю: Звільнити Тупицького Олександра Миколайовича з посади судді Конституційного суду України з 28 лютого терміном на один місяць", — йдеться в указі.

Нагадаємо, 7 жовтня в КСУ ухвалили рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАПКА і визначення переможців на місцевих виборах. Після цього президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенням КСУ. Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо ситуації з КСУ.

Після цього нардепи проголосували за повернення кримінальної відповідальності та відновила повноваження НАПКА.

Повідомлялося, що Зеленський, скликав засідання РНБО, на якому обговорив ситуацію з Конституційним судом. Після цього в кінці грудня він видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Конституційний суд відповів заявою, назвавши указ "нікчемним". А власне Тупицький, за словами його колеги по КСУ, незважаючи на заборону продовжив ходити на роботу.

Зазначимо, 3 лютого Верховний суд пояснив, що відмовив у відкритті справи щодо указу Зеленського, яким президент на 2 місяці відсторонив главу КСУ від виконання обовʼязків, через те, що Тупицький порушив питання щодо неконституційності розпорядження президента України, а подібні справи розглядаються виключно Конституційним судом.

Про те, що Тупицький подав до суду на Зеленського стало відомо 1 лютого.

Нагадаємо, Фокус зібрав все, що відомо про главу КСУ Тупицького, в окремому матеріалі.