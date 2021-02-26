Зеленский снова отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ

Главу КСУ отстраняют от должности судьи на месяц с 28 февраля, поскольку срок его предыдущего отстранения подходит к завершению.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 февраля, подписал указ об отстранении от занимаемой должности судьи Конституционного суда Украины его главы Александра Тупицкого. Информация об этом появилась на сайте Офиса президента.

"В соответствии с частью третьей статьи 154 Уголовного процессуального кодекса Украины постановляю: Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности Конституционного суда Украины с 28 февраля сроком на один месяц", – говорится в указе.

Напомним, 7 октября в КСУ приняли решение, которое отменяет статью о незаконном обогащении. Из-за этого была заблокирована работа НАПК и определение победителей на местных выборах. После этого президент Зеленский обратился в Венецианскую комиссию с просьбой дать оценку решениям КСУ. Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по ситуации с КСУ.

После этого нардепы проголосовали за возвращение криминальной ответственности и восстановила полномочия НАПК.

Сообщалось, что Зеленский, созывал заседание СНБО, на котором обсудил ситуацию с Конституционным судом. После этого в конце декабря он выдал указ, которым отстранил Тупицкого от должности на два месяца. Конституционный суд ответил заявлением, назвав указ "ничтожным". А сам Тупицкий, по словам его коллеги по КСУ, несмотря на запрет продолжил ходить на работу.

Отметим, 3 февраля Верховный суд объяснил, что отказал в открытии дела касательно указа Зеленского, которым президент на 2 месяца отстранил главу КСУ от исполнения обязанностей, из-за того, что Тупицкий поставил вопрос касательно неконституционности распоряжения президента Украины, а подобные дела рассматриваются исключительно Конституционным судом.

О том, что Тупицкий подал в суд на Зеленского стало известно 1 февраля.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о главе КСУ Тупицком, в отдельном материале.