Не имел права. КСУ отказался приводить к присяге судей, назначенных Зеленским

По мнению судей, у президента не было правовых оснований для назначения в КСУ на должности, которые занимают другие лица.

Конституционный суд Украины (КСУ) отказался приводить к присяге двух судей — Александра Петришина и Оксану Грищук, которых Владимир Зеленский назначил 26 ноября судьями КСУ. Об этом сообщает сайт Конституционного суда.

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В тексте сообщения говорится, что во время заседания КСУ принял постановление, в котором суд признал невозможным приведение к присяге двух новых судей, поскольку свободные вакансии отсутствуют.

Отмечается, что согласно ст. 148 Конституции Украины в состав КСУ входят 18 судей, причем 6 из них назначает президент Украины. А на момент издания президентом указа о назначении Петришина и Грищук все шесть должностей по президентской квоте были заняты.

В сообщении указывается, что на этих должностях находятся Сергей Головатый, Александр Касминин, Виктор Колесник, Василий Лемак, Владимир Мойсик и Александр Тупицкий, полномочия которых еще не завершились.

В такой ситуации назначение еще двух судей в коллегию привело бы к увеличению президентской квоты и общего числа судей КСУ с 18 до 20 человек, что противоречит Закону.

Также было отмечено, что, по мнению судей, у Зеленского не было правовых оснований для подобных назначений, что в свою очередь фактически ставит под сомнение правомерность указов Зеленского.

В качестве аргумента судьи КСУ привели в пример решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) касаемо дела "Флора против Республики Польша". Тогда ЕПСЧ признал нарушение прав человека на справедливый суд, поскольку при принятии решения трибуналом Польши участвовало лицо, назначенное Сеймом на вакансию, которая не существовала.

Тем временем пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский расстроен таким решением суда. По его словам, глава государства считает, что действия членов КСУ выглядят как "затягивание времени" с надеждой на то, что "круговая порука" в судовой системе снова заработает.

Ранее сообщалось, что Верховный суд признал противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей КСУ.

Тем временем президент Владимир Зеленский в интервью журналистам сказал, что ведет с Конституционным судом Украины единственно возможную "борьбу". По его словам, он лично встречался с Тупицким, но во время разговора судья "не понял" президента.