Верховный суд признал противоправным указ Зеленского, направленный против Тупицкого, – СМИ

Суд посчитал, что в данном случае действующий президент Украины не имел права отменить указ другого президента.

Верховный суд признал противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. Об этом сообщило издание ZN.UA со ссылкой на источники в Верховном суде.

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Суд также решил, что действия Зеленского по поводу Тупицкого являются незаконными.

Кассационный административный суд в составе Верховного суда начал 29 апреля рассмотрение дел по обжалованию решений Зеленского об отмене указов о назначении судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ президента Януковича от 14 мая 2013 года "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". В документе отмечается, что "отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

Конфликт президента Украины и Конституционного суда начался с того, что 27 октября 2020 года суд признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Зеленский в интервью рассказал, что ведет с Конституционным судом единственно возможную "борьбу". "Я потратил два года, для того, чтобы сформировать свою позицию, закончить диалоги с теми или иными людьми. Встречался я и с Тупицким, сказав ему, что не могу влиять на суд, но вы просили о встрече со мной, поэтому о влиянии на суд вы даже не можете говорить. Он попросил", – рассказал глава государства.