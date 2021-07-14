Верховний суд визнав протиправним указ Зеленського, спрямований проти Тупицького, — ЗМІ

Суд вважає, що в цьому випадку чинний президент України не мав права скасувати указ іншого президента.

Верховний суд визнав протиправним указ президента Володимира Зеленського, яким той скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України. Про це повідомило видання ZN.UA з посиланням на джерела у Верховному суді.

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Суд також вирішив, що дії Зеленського з приводу Тупицького є незаконними.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду почав 29 квітня розгляд справ щодо оскарження рішень Зеленського про скасування указів про призначення суддів Конституційного суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ президента Януковича від 14 травня 2013 року "Про призначення А. Тупицького суддею Конституційного суду України". У документі зазначається, що "окремі судді КС, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності і національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина".

Конфлікт президента України і Конституційного суду почався з того, що 27 жовтня 2020 року суд визнав неконституційним ряд положень закону "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Це рішення викликало критику з боку міжнародних партнерів і кредиторів України.

Зеленський в інтервʼю розповів, що веде з Конституційним судом єдино можливу "боротьбу". "Я витратив два роки, для того, щоб сформувати свою позицію, закінчити діалоги з тими чи іншими людьми. Зустрічався я і з Тупицьким, сказавши йому, що не можу впливати на суд, але ви просили про зустріч зі мною, тому про вплив на суд ви навіть не можете говорити. Він попросив", — розповів глава держави.