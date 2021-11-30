Не мав права. КСУ відмовився взяти присягу із суддів, призначених Зеленським

На думку суддів, президент не мав правових підстав для призначення в КСУ на посади, які обіймають інші особи.

Конституційний суд України (КСУ) відмовився взяти присягу з двох суддів — Олександра Петришина й Оксани Грищук, яких Володимир Зеленський призначив 26 листопада суддями КСУ. Про це повідомляє сайт Конституційного суду.

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У тексті повідомлення йдеться, що під час засідання КСУ ухвалив постанову, в якій суд визнав неможливим складання присяги двох нових суддів, оскільки вакансій немає.

Зазначається, що згідно зі ст. 148 Конституції України до складу КСУ входять 18 суддів, причому 6 з них призначає президент України. А на момент видання президентом указу про призначення Петришина та Грищук усі шість посад за президентською квотою були зайняті.

У повідомленні наголошується, що на цих посадах перебувають Сергій Головатий, Олександр Касмінін, Віктор Колесник, Василь Лемак, Володимир Мойсик та Олександр Тупицький, повноваження яких ще не завершилися.

У такій ситуації призначення ще двох суддів до колегії призвело б до збільшення президентської квоти та загальної кількості суддів КСУ з 18 до 20 осіб, що суперечить Закону.

Також було зазначено, що, на думку суддів, Зеленський не мав правових підстав для подібних призначень, що зі свого боку фактично ставить під сумнів правомірність указів Зеленського.

Як аргумент судді КСУ навели приклад рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) стосовно справи "Флора проти Республіки Польща". Тоді ЄПСЛ визнав порушення прав людини на справедливий суд, оскільки під час ухвалення рішення трибуналом Польщі брала участь особа, призначена Сеймом на вакансію, якої не існувала.

Тим часом прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський засмучений таким рішенням суду. За його словами, глава держави вважає, що дії членів КСУ виглядають як "затягування часу" з надією на те, що "кругова порука" в судовій системі знову почне працювати.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд визнав протиправним указ президента Володимира Зеленського, яким той скасував призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.

Тим часом президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам сказав, що веде з Конституційним судом України єдину можливу "боротьбу". За його словами, він особисто зустрічався з Тупицьким, але під час розмови суддя "не зрозумів" президента.