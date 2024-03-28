"Відповідають вони, а соромно нам": BIHUS Info показали "зашквари" кандидатів у судді КСУ (відео)

Як зазначають журналісти, серед претендентів на посаду судді Конституційного суду були люди, які не декларували майно, відвідували РФ після 2014 року, купували автівки в Україні за іноземну валюту, а також були викриті на плагіаті, бійках і керуванні автомобілем у нетверезому стані.

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Конституційний суд України має поповнитися п'ятьма новими суддями, у зв'язку з чим було проведено співбесіди з 40 кандидатами. До деяких претендентів є "чимало запитань", зазначили журналісти BIHUS Info, які ознайомилися із записами співбесід.

Повідомляють, що деякі кандидати не змогли відповісти на запитання про походження свого майна, а також були викриті на плагіаті, бійках або водінні авто в нетверезому стані.

"Так, це саме той випадок, коли відповідають вони, а соромно нам", — зазначили журналісти.

Вадим Ігнатенко

Одним із фігурантів матеріалу є суддя Касаційного цивільного суду Вадим Ігнатенко, який, як зазначають журналісти, зняв свою кандидатуру з конкурсу.

У відео йдеться, що за даними комісії, Ігнатенко після 2014 року відвідував територію Росії, стверджуючи, що нібито провідував родичів. Крім того, його син за цей час їздив РФ понад 50 разів.

"Цей момент Ігнатенко пояснити експертам не зміг", — наголосили автори відео.

Павло Павліш

Як зазначають журналісти, народний депутат і член фракції "Слуга народу" Павло Павліш свого часу пропонував обмежити доступ до судового реєстру і зробити запис судових засідань необов'язковими.

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У матеріалі також йдеться про невідповідність доходів та активів нардепа. За словами аналітикині Центру протидії корупції Антоніни Волкотруб, усі свої статки та заощадження Павліш частково пояснював через статки свого батька та його успішний аграрний бізнес.

"У нас в Україні є люди, які заробляють гроші. У нас же не бомжі всі проживають, які не можуть собі щось там придбати", — сказав Павліш.

Михайло Савчин

Як зазначає Волкотруб, науковець Михайло Савчин є кандидатом у судді КСУ, який "постійно не декларував свою частку в компанії".

За даними журналістів, ідеться про ТОВ "Судова практика", яке пов'язують із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Волкотруб також вказала на те, що Савчин отримував доходи із зарубіжних джерел, однак не вказував їх у податковій декларації та не сплачував із них податки.

Максим Музика

За інформацією BIHUS Info, кандидат Максим Музика свого часу купив квартиру за готівкові кошти, а не через банк, що заборонено законом для таких великих сум. За словами журналістів, суддя пояснив це "по-філософськи".

"Мені відомі положення законодавства, але життя набагато складніше, ніж наше уявлення про нього. І не завжди так, як ми хочемо, все відбувається", — сказав Музика.

Олександра Кармаза

Як зазначають журналісти, ще одна кандидатка, членкиня Центральної виборчої комісії Олександра Кармаза, не змогла відповісти на запитання щодо її сім'ї, зокрема щодо родинних доходів, які дали змогу купувати нові будинки та автомобілі.

"За даними податкової, вони (доходи — ред.) були значно нижчими, ніж вартість того майна, яким обзаводилися члени її сім'ї", — сказала Волкотруб.

Як зазначив один із членів комісії, Кармаза стверджує, що її родичі нібито відмовилися надавати їй інформацію щодо їхнього матеріального становища.

Ігор Рогатюк

Журналісти також вказали на те, що 2017 року в ЗМІ з'явилася інформація, що люстрований прокурор, професор академії СБУ Ігор Рогатюк і його дружина мешкають у районі Межигір'я — поруч із будинком Арсенія Яценюка в Нових Петрівцях, де вартість гектара землі на той момент становила приблизно 6 тисяч доларів, а будинку — від 2 мільйонів доларів.

За словами авторів матеріалу, сам Рогатюк пояснив це "успішним бізнесом покійного тестя". При цьому Волкотруб зазначає, що, за даними податкової, компанії батька дружини Рогатюка "не були надто прибутковими".

На співбесіді Рогатюк заявив, що "не пам'ятає" у скільки йому обійшлося будівництво будинку.

Любомир Андрейчук

Журналісти також згадали про кандидата Любомира Андрійчука, який не зміг відповісти на запитання комісії про те, в якому році було ухвалено Конституцію України. Суддя заявив, що це сталося 1991 року.

Крім того, судячи з уривків зі співбесіди, Андрійчук стверджував, що впродовж десяти років щодня добирається на роботу до Ужгорода зі Львова потягом або BlaBlaCar, а також періодично проживає у знайомих "по два-три тижні", оскільки, за його словами, "з орендою є проблеми в цьому регіоні".

Ігор Бичков

За словами журналістів, суддя із Сумщини Ігор Бичков відомий "перепалкою в пабі", куди він нібито прийшов "випити чаю або кави". Автори матеріалу зазначили, що суддя попросив поліцію не розслідувати цю справу.

"Стався прикрий інцидент, що мені завдали тілесних ушкоджень", — сказав Бичков комісії про той випадок.

Олександр Ткаченко

Як зазначають журналісти, суддя Олександр Ткаченко на співбесіді визнав, що купив авто за долари, що не законно в Україні. Крім того, Ткаченко заявив, що хоче отримати посаду судді КСУ, щоб вплинути на підвищення заробітної плати суддів місцевих судів.

"Зарплата голови Верховного суду не може бути більшою за зарплату судді місцевого суду більш ніж на 50%. Конституційний суд Німеччини визнав, що це неправильно", — заявив Ткаченко.

Тетяна Шинкар

За словами журналістів, суддю Тетяну Шинкар "спалили" на плагіаті дисертації.

"Я ідеї власне цих авторів не використовувала, я про них вказувала, вони в мене є в списку використаних джерел", — сказала Шинкар членам комісії.

Микола Войнаровський

У матеріалі також згадують кандидата Миколу Войнаровського, який був помічений за водінням автомобіля в нетверезому стані.

Повідомляється, що інцидент було зафіксовано на відеокамери поліцейських, однак суддя відмовився розглядати цей запис під час співбесіди, стверджуючи, що на відео не він.

"Це замовне відео щодо мене, у зв'язку з моєю принциповою позицією щодо тих чи інших рішень стосовно дій поліції", — сказав із цього приводу Войнаровський.

Крім того, журналісти повідомили, що свого часу Войнаровський продав свою двокімнатну квартиру офіційно "за копійки", після чого прописався в центрі для безхатченків і став на квартирний облік, щоб претендувати на житло від держави.

Олександр Радутний

Останнім у матеріалі згадується вчений Олександр Радутний, який, за словами журналістів, публікував у заборонених на території України "Однокласниках" і "Вконтакте" деякі "проросійські пости".

"Людина, яка робить посилання, вона не повний текст розділяє", — сказала з цього приводу Радутний.

Журналісти показали уривки зі співбесід кандидатів у судді КСУ

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Роман Ігнатов, якого СБУ і Служба зовнішньої розвідки (СЗР) викрили в наявності російського громадянства, вирішив скласти повноваження члена комісії і подати у відставку.

Раніше, 10 серпня, голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков повідомив, що жоден із суддів Конституційного суду не подав декларацію за 2022 рік.