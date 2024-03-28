"Отвечают они, а стыдно нам": BIHUS Info показали "зашквары" кандидатов в судьи КСУ (видео)

Как отмечают журналисты, среди претендентов на должность судьи Конституционного суда были люди, которые не декларировали имущество, посещали РФ после 2014 года, покупали машины в Украине за иностранную валюту, а также были уличены в плагиате, драках и вождении автомобиля в нетрезвом виде.

Related video

Конституционный суд Украине должен пополниться пятью новыми судьями, в связи с чем были проведены собеседования с 40 кандидатами. К некоторым претендентам есть "немало вопросов", отметили журналисты BIHUS Info, которые ознакомились с записями собеседований.

Сообщается, что некоторые кандидаты не смогли ответить на вопросы о происхождении своего имущества, а также были уличены в плагиате, драках или вождении авто в нетрезвом виде.

"Да, это именно тот случай, когда отвечают они, а стыдно нам", — отметили журналисты.

Вадим Игнатенко

Одним из фигурантов материала является судья Кассационного гражданского суда Вадим Игнатенко, который, как отмечают журналисты, снял свою кандидатуру с конкурса.

В видео говорится, что по данным комиссии, Игнатенко после 2014 года посещал территорию России, утверждая, что якобы проведывал родственников. Кроме того, его сын за это время ездил РФ более 50 раз.

"Этот момент Игнатенко объяснить экспертам не смог", — подчеркнули авторы видео.

Павел Павлиш

Как отмечают журналисты, народный депутат и член фракции "Слуга народа" Павел Павлиш в свое время предлагал ограничить доступ к судебному реестру и сделать запись судебных заседаний необязательными.

Важно

Назвал дипломата из Китая нецензурным словом: раскрыта вероятная причина увольнения Данилова

В материале также говорится о несоответствии доходов и активов нардепа. По словам аналитика Центра противодействия коррупции Антонины Волкотруб все свои доходы и сбережения Павлиш частично объяснял черед доходы своего отца и его успешный аграрный бизнес.

"У нас в Украине есть люди, которые зарабатывают деньги. У нас же не бомжи все проживают, которые не могут себе что-то там приобрести", — сказал Павлиш.

Михаил Савчин

Как отмечает Волкотруб, ученый Михаил Савчин является кандидатом в судьи КСУ, который "постоянно не декларировал свою долю в компании".

По данным журналистов, речь идет о ТОВ "Судова практика", которое связывают с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Волкотруб также указала на то, что Савчин получал доходы из зарубежных источников, однако не указывал их в налоговой декларации и не платил с них налоги.

Максим Музыка

По информации BIHUS Info, кандидат Максим Музыка в свое время купил квартиру за наличные средства, а не через банк, что запрещено законом для столь крупных сумм. По словам журналистов, судья объяснил это "по-философски".

"Мне известны положения законодательства, но жизнь намного сложнее, чем наше представление о ней. И не всегда так, как мы хотим, все происходит", — сказал Музыка.

Александра Кармаза

Как отмечают журналисты, еще один кандидат, член Центральной избирательной комиссии Александра Кармаза, не смогла ответить на вопросы о ее семье, в частности о семейных доходах, которые дали возможности покупать новые дома и автомобили.

"По данным налоговой, они (доходы – ред.) были значительно ниже, чем стоимость того имущества, которым обзаводились члены ее семьи", — сказала Волкотруб.

Как отметил один из членов комиссии, Кармаза утверждает, что ее родственники якобы отказались предоставлять ей информацию касательно их материального положения.

Игорь Рогатюк

Журналисты также указали на то, что в 2017 году в СМИ появилась информация, что люстрированный прокурор, профессор академии СБУ Игорь Рогатюк и его жена проживают в районе Межигорья – рядом с домом Арсения Яценюка в Новых Петровцах, где стоимость гектара земли на тот момент составляла около 6 тысяч долларов, а дома — от 2 миллионов долларов.

По словам авторов материала, сам Рогатюк объяснил это "успешным бизнесом покойного тестя". При этом Волкотруб отмечает, что, по данным налоговой, компании отца жены Рогатюка "не были слишком прибыльными".

На собеседовании Рогатюк заявил, что "не помнит" во сколько ему обошлось строительство дома.

Любомир Андрейчук

Журналисты также упомянули о кандидате Любомире Андрейчуке, который не смог ответить на вопрос комиссии о том, в каком году была принята Конституция Украины. Судья заявил, что это произошло в 1991 году.

Кроме того, судя по отрывкам из собеседования, Андрейчук утверждал, что в течение десяти лет ежедневно добирается на работу в Ужгород со Львова на поезде или BlaBlaCar, а также периодически проживает у знакомых "по две-три недели", так как, по его словам, "с арендой есть проблемы в этом регионе".

Игорь Бычков

По словам журналистов, судья из Сумщины Игорь Бычков известен "перепалкой в пабе", куда он якобы пришел "выпить чая или кофе". Авторы материала отметили, что судья попросил полицию не расследовать это дело.

"Произошел прискорбный инцидент, что мне нанесли телесные повреждения", — сказал Бычков комиссии о том случае.

Александр Ткаченко

Как отмечают журналисты, судья Александр Ткаченко на собеседовании признал, что купил авто за доллары, что не законно в Украине. Кроме того, Ткаченко заявил, что хочет получить должность судьи КСУ, чтобы повлиять на повышение заработной платы судей местных судов.

"Зарплата главы Верховного суда не может быть больше зарплаты судьи местного суда более чем на 50%. Конституционный суд Германии признал, что это неправильно", — заявил Ткаченко.

Татьяна Шинкар

По словам журналистов, судью Татьяну Шинкар "спалили" на плагиате диссертации.

"Я идеи собственно этих авторов не использовала, я о них указывала, они у меня есть в списке использованных источников", — сказала Шинкар членам комиссии.

Николай Войнаровский

В материале также упоминается кандидат Николай Войнаровский, который был замечен за вождением автомобиля в нетрезвом состоянии.

Сообщается, что инцидент был зафиксирован на видеокамеры полицейских, однако судья отказался рассматривать эту запись во время собеседования, утверждая, что на видео не он.

"Это заказное видео в отношении меня, в связи с моей принципиальной позицией касательно тех или иных решений в отношении действий полиции", — сказал по этому поводу Войнаровский.

Кроме того, журналисты сообщили что в свое время Войнаровский продал свою двухкомнатную квартиру официально "за копейки", после чего прописался в центре для бездомных и стал на квартирный учет, чтобы претендовать на жилище от государства.

Александр Радутный

Последним в материале упоминается ученый Александр Радутный, который, по словам журналистов, публиковал в запрещенных на территории Украины "Одноклассниках" и "Вконтакте" некоторые "пророссийские посты".

"Человек, который делает ссылку, он не полный текст разделяет", — сказал по этому поводу Радутный.

Журналисты показали отрывки из собеседований кандидатов в судьи КСУ

Напомним, 25 марта стало известно, что глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Роман Игнатов, которого СБУ и Служба внешней разведки (СВР) уличили в наличии российского гражданства, решил сложить полномочия члена комиссии и подать в отставку.

Ранее, 10 августа, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков сообщил, что ни один из судей Конституционного суда не подал декларацию за 2022 год.