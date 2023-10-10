"За полторы тысячи долларов": главный инженер ЗАЭС получил гражданство РФ, – СМИ (фото)

Игорь Мурашов утверждает, что российский паспорт ему оформил отец, у которого были пророссийские взгляды. Однако журналист-расследователь Христо Грозев считает эту версию маловероятной.

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Бывший директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов, который сейчас занимает должность главного инженера ЗАЭС, в 2014 году получил российское гражданство. Об этом говорится в расследовании hromadske, опубликованном 10 октября.

Сообщается, что в 2014 году Игорь Мурашов по меньшей мере три раза посещал Крым, а 23 сентября того же года он получил российский паспорт в оккупированном Севастополе. Соответствующее заявление журналисты выявили в системе "роспаспорт".

Заявление Игоря Мурашова на получение паспорта РФ Фото: Hromadske

В базе МВД РФ российский паспорт Игоря Мурашов числится "недействительным", так как он должен был заменить его в 2021 году, однако не сделал этого. Как отмечают журналисты, несвоевременная замена паспорта не влечет за собой потею гражданства. В РФ за это предусмотрен штраф. При этом в системе "роспаспорт" документ "действителен".

Выписка из системы "роспаспорт" Фото: Hromadske

Расследователи также выяснили, что 24 сентября 2014 года, на следующий день после получения Игорем Мурашовым гражданства РФ, российский паспорт также появился у его отца Валерия. Позже Валерий Мурашов оформил загранпаспорт в Москве.

Валерий Мурашов оформил паспорт и загранпаспорт РФ Фото: Hromadske

Что говорит Игорь Мурашов

Игорь Мурашов встретился с журналистами возле офиса "Энергоатома" в Киеве, где он на данный момент работает. Он заявил, что ему не знакомы упомянутые документы.

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При этом Игорь Мурашов признал, что ездил в оккупированный Крым, так как у его родителей была там квартира. По словам Мурашова, во время поездки в Крым в сентябре 2014 года его отец решил оформить себе российское гражданство и хотел, чтобы вся семья получила паспорта РФ.

Игорь Мурашов утверждает, что отец мог оформить ему российский паспорт без его согласия и присутствия "за полторы тысячи долларов".

"У него была "та" позиция. Мы очень сильно ссорились. В некоторых поездках он кричал, выходил из машины. Я не хочу об этом вспоминать. У нас с женой была четкая проукраинская позиция", — заявил Мурашов.

Мог ли отец Мурашова самостоятельно оформить паспорт для сына

Журналист издания Bellingcat Христо Грозев считает версию Игоря Мурашова маловероятной. Он проанализировал выписку из системы "роспаспорт" и заключил, что у Игоря Мурашова действительно есть гражданство РФ.

"Я узнавал, можно ли оформить паспорт без присутствия человека, но за это никто не берется. Теоретически он мог найти такого коррупционера, но там есть биометрия, поэтому я не понимаю, как это можно было сделать", — сказал Грозев.

Напомним, по данным СМИ от 9 октября, судья Верховного суда Валентина Симоненко, которая в марте 2023 года подала в отставку, получила паспорт Российской Федерации в 2003 году. При этом она получает пожизненное денежное содержание в размере 200 тысяч гривен.

Мы также сообщали, что 13 июля журналисты заявили о возможном наличии российского гражданства у судьи Донецкого окружного административного суда Людмилы Арестовой.