Прилетело во время застолья: в Энергодаре партизаны взорвали паспортный стол с коллаборантами

Оккупанты как раз отмечали день подразделений по вопросам миграции системы МВД РФ. В результате взрыва повреждено помещение, а нескольких коллаборационистов доставили в больницу.

Related video

Во временно оккупированном Энергодаре местное Движение Сопротивления и спецназовцы ГУР МО Украины поздравили оккупантов с "праздником". Они взорвали помещение паспортного стола. Об этом сообщают в ГУР Минобороны.

Оккупанты как раз праздновали день подразделений по вопросам миграции системы МВД РФ. Партизаны доставили "подарок" прямо во время праздничного застолья, которое было организовано в помещении оборудованном под "отдел паспортизации" по адресу: улица Строителей, 22.

"В результате поражения в помещении возник пожар, в здание прибыли несколько экипажей скорой помощи", — сообщили в ГУР.

Жарко было в тот день и в радиокумуникационном пункте связи оккупантов, который расположен на техническом этаже 14-этажного здания в Энергодаре. Также "подарок" получили офицеры ВС РФ, которые разместились в двух "отжатых" коттеджах на окраине города.

"Количество раненых и погибших оккупантов уточняется. Мирное население не пострадало", — говорится в сообщении.

Напомним, что на Луганщине украинские партизаны помешали проведению псевдовыборов на одном из участков. Его сожгли.

Ранее сообщалось, что спецназ ГУР захватил на "вышках Бойко" радар "Нева-Б". Во время этой сложной операции бойцам пришлось сражаться с истребителем ВВС России и спасать своего собрата, который провел в воде 14 часов.