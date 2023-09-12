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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Прилетіло під час застілля: в Енергодарі партизани підірвали паспортний стіл із колаборантами

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Окупанти саме відзначали день підрозділів із питань міграції системи МВС РФ. Унаслідок вибуху пошкоджено приміщення, а кількох колаборантів доправили в лікарню.

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У тимчасово окупованому Енергодарі місцевий Рух Опору та спецпризначенці ГУР МО України привітали окупантів зі "святом". Вони підірвали приміщення паспортного столу. Про це повідомляють у ГУР Міноборони.

Окупанти саме святкували день підрозділів із питань міграції системи МВС РФ. Партизани доправили "подарунок" просто під час святкового застілля, яке було організоване в приміщенні, обладнаному під "відділ паспортизації" за адресою вулиця Будівників, 22.

"Унаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа, до будівлі прибули кілька екіпажів швидкої допомоги", — повідомили в ГУР.

Спекотно було того дня і в радіокумунікаційному пункті зв’язку окупантів, який розташований на технічному поверсі 14-поверхової будівлі в Енергодарі. Також "подарунок" отримали офіцери ЗС РФ, які розмістилися у двох "віджатих" котеджах на околиці міста.

"Кількість поранених і загиблих окупантів уточнюється. Мирне населення не постраждало", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Луганщині українські партизани завадили проведенню псевдовиборів на одній із дільниць. Її спалили.

Раніше повідомлялося, що спецназ ГУР захопив на "вишках Бойка" радар "Нева-Б". Під час цієї складної операції бійцям довелося битися з винищувачем ВПС Росії та рятувати свого побратима, який провів у воді 14 годин.