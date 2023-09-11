Спецназ ГУР захопив на "вишках Бойка" радар "Нева-Б": як тепер послужить Україні (відео)
Радіолокаційна система "Нева-Б" стежить за пересуваннями будь-якого транспорту на відстані до 30 км, відстежуючи до 200 цілей.
Під час успішної операції з повернення контролю над "вишками Бойка" в Чорному морі українському спецпризначенцю Головного розвідувального управління вдалося захопити цінний російський радар "Нева-Б", який використовували окупанти. Як повідомляється в Telegram-каналі відомства, під час цієї складної операції бійцям довелося битися з винищувачем ВПС Росії та рятувати свого побратима, який провів у воді 14 годин.
Радіолокаційна станція "Нева-Б" має компактні розміри та служить радаром стеження як на суші, так і на морі. Радар розробила корпорація "Рособоронекспорт" для можливості відстеження об'єктів на великих степових або водних територіях. Так само радар може одночасно відстежувати до 200 цілей і працює в Ка-діапазоні, що дає змогу виявляти навіть найменші цілі. Розробники стверджують, що їхній радар призначений для охорони критично важливої інфраструктури: мостів, дамб, об'єктів ПЕК тощо.
"Нева-Б" здатна засікти людину на відстані до 2 км, автомобіль (або човен) на відстані 15 км, вантажівку (або великий катер) — на відстані до 30 км. Російські окупанти використовували радар для стеження за переміщеннями ЗСУ в морі, але тепер вони позбавлені цієї можливості.
Як раніше повідомлялося, спецпідрозділ ГУР повністю відновив контроль над так званими газо-нафтовими "вишками Бойка", які Росія захопила ще 2015 року після окупації Криму. Під українським контролем тепер перебувають бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".
Бійцям спецпідрозділу довелося зіткнутися з атакою російського винищувача Су-30, який активно атакував наші судна. За допомогою ПЗРК винищувач окупантів вдалося підбити і йому довелося в аварійному режимі повертатися на базу. Через різкі маневри під час бою один із бійців ГУР опинився за бортом і через тривалу атаку літака його не вдавалося евакуювати.
На щастя, відігнавши винищувач ворога, за допомогою розвідувального БПЛА бійця з позивним "Конан" вдалося врятувати. Хлопцеві довелося перебувати у воді майже 14 годин.
Раніше Фокус розповідав, чому повернення під контроль "вишок Бойка" важлива перемога для України. За словами експертів, тепер росіяни не зможуть видобувати там газ і постачати його на півострів, а також ослабне розвідка ЗС РФ півдня України.