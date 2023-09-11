Спецназ ГУР захопив на "вишках Бойка" радар "Нева-Б": як тепер послужить Україні (відео)

Радіолокаційна система "Нева-Б" стежить за пересуваннями будь-якого транспорту на відстані до 30 км, відстежуючи до 200 цілей.

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Під час успішної операції з повернення контролю над "вишками Бойка" в Чорному морі українському спецпризначенцю Головного розвідувального управління вдалося захопити цінний російський радар "Нева-Б", який використовували окупанти. Як повідомляється в Telegram-каналі відомства, під час цієї складної операції бійцям довелося битися з винищувачем ВПС Росії та рятувати свого побратима, який провів у воді 14 годин.

Радіолокаційна станція "Нева-Б" має компактні розміри та служить радаром стеження як на суші, так і на морі. Радар розробила корпорація "Рособоронекспорт" для можливості відстеження об'єктів на великих степових або водних територіях. Так само радар може одночасно відстежувати до 200 цілей і працює в Ка-діапазоні, що дає змогу виявляти навіть найменші цілі. Розробники стверджують, що їхній радар призначений для охорони критично важливої інфраструктури: мостів, дамб, об'єктів ПЕК тощо.

"Нева-Б" здатна засікти людину на відстані до 2 км, автомобіль (або човен) на відстані 15 км, вантажівку (або великий катер) — на відстані до 30 км. Російські окупанти використовували радар для стеження за переміщеннями ЗСУ в морі, але тепер вони позбавлені цієї можливості.

Бійці ГУР демонтують радар "Нева-Б" Фото: Скриншот

Як раніше повідомлялося, спецпідрозділ ГУР повністю відновив контроль над так званими газо-нафтовими "вишками Бойка", які Росія захопила ще 2015 року після окупації Криму. Під українським контролем тепер перебувають бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

Бійцям спецпідрозділу довелося зіткнутися з атакою російського винищувача Су-30, який активно атакував наші судна. За допомогою ПЗРК винищувач окупантів вдалося підбити і йому довелося в аварійному режимі повертатися на базу. Через різкі маневри під час бою один із бійців ГУР опинився за бортом і через тривалу атаку літака його не вдавалося евакуювати.

На щастя, відігнавши винищувач ворога, за допомогою розвідувального БПЛА бійця з позивним "Конан" вдалося врятувати. Хлопцеві довелося перебувати у воді майже 14 годин.

Спецоперація ГУР із захоплення "вишок Бойка"

Раніше Фокус розповідав, чому повернення під контроль "вишок Бойка" важлива перемога для України. За словами експертів, тепер росіяни не зможуть видобувати там газ і постачати його на півострів, а також ослабне розвідка ЗС РФ півдня України.