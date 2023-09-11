Спецназ ГУР захватил на "вышках Бойко" радар "Нева-Б": как теперь послужит Украине (видео)

Радиолокационная система "Нева-Б" следит передвижениями любого транспорта на расстоянии до 30 км, отслеживая до 200 целей.

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Во время успешной операции по возвращению контроля над "вышками Бойко" в Черном море украинскому спецназу Главного разведывательного управления удалось захватить ценный российский радар "Нева-Б", который использовали оккупанты. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, во время этой сложной операции бойцам пришлось сражаться с истребителем ВВС России и спасать своего побратима, который провел в воде 14 часов.

Радиолокационная станция "Нева-Б" имеет компактные размеры и служит радаром слежения как на суше, так и на море. Радар разработала корпорация "Рособоронэкспорт" для возможности отслеживания объектов на обширных степных или водных территориях. Так же радар может одновременно отслеживать до 200 целей и работает в Ка-диапазоне, что позволяет обнаруживать даже самые малые целы. Разработчики утверждают, что их радар предназначен для охраны критически важной инфраструктуры: мостов, дамб, объектов ТЭК и т.д.

"Нева-Б" способна засечь человека на расстоянии до 2 км, автомобиль (или лодку) на расстоянии 15 км, грузовик (или крупный катер) на удалении в 30 км. Российские оккупанты использовали радар для слежения за перемещениями ВСУ в море, но теперь они лишены этой возможности.

Бойцы ГУР демонтируют радар "Нева-Б" Фото: Скриншот

Как ранее сообщалось, спецподразделение ГУР полностью восстановило контроль над так называемыми газо-нефтяными "вышками Бойко", которые Россия захватила еще в 2015 году после оккупации Крыма. Под украинским контролем теперь находятся буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

Бойцам спецподразделения пришлось столкнуться с атакой российского истребителя Су-30, который активно атаковал наши суда. С помощью ПЗРК истребитель оккупантов удалось подбить и ему пришлось в аварийном режиме возвращаться на базу. Из-за резких маневров в ходе боя один из бойцов ГУР оказался за бортом и из-за продолжительной атаки самолета его не удавалось эвакуировать.

К счастью, отогнав истребитель врага, с помощью разведывательного БПЛА бойца с позывным "Конан" удалось спасти. Парню пришлось находиться в воде почти 14 часов.

Спецоперация ГУР по захвате "вышек Бойко"

Ранее Фокус рассказывал, почему возвращение под контроль "вышек Бойко" важная победа для Украины. По словам экспертов, теперь россияне не смогут добывать там газ и поставлять его на полуостров, а так же ослабнет разведка ВС РФ юга Украины.