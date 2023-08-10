Ни один из судей Конституционного суда не подал декларацию на 2022 год, — НАПК

Только двое судей подали декларации за 2021 год, а за прошлый — вообще ни одного, что может привести к сомнению в их добропорядочности.

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В целом в Украине наблюдается положительная динамика подачи деклараций среди должностных лиц, однако судьи Конституционного суда (КС) не выполняют юридические обязательства. Об этом рассказал председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью изданию "Укринформ".

"На сегодня двое судей Конституционного суда подали декларации за 2021-й год и ноль — за 2022-й год. В Реестре деклараций нет отдельного блока для указания должности судьи Верховного суда, они указываются как просто судьи", — сказал он.

По словам Новикова, среди судей положительная динамика подачи деклараций, ведь они ежегодно подают декларацию добропорядочности, которая содержит пункт о том, подавались ли в предыдущие годы декларации о состоянии.

"Судьи, которые этого не делали, потенциально могут предоставить недостоверные сведения в декларации добропорядочности судьи. Поэтому для них это еще и юридический вопрос. Они просто обязаны их подавать, чтобы не давать повод сомневаться в их добропорядочности", — подчеркнул глава НАПК.

Новиков добавил, что за 2021 год почти 400 тысяч чиновников подали декларации, вместе с этим почти 300 тысяч подали декларации за 2022-й. Среди них — десятки тысяч военных.

К слову, 9 августа, министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий за последние 20 лет.

Напомним, что 25 июля, заместитель председателя НАПК Артем Сытник заявил, что национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверки образа жизни военных комиссаров Украины и сотрудников ТЦК.