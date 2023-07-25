Грозит до 8 лет тюрьмы: в Украине проверяют образы жизни и доходы военных комиссаров, — СМИ

По словам заместителя главы НАПК Артема Сытника, на сегодняшний день начато 102 мониторинга образа жизни, но эта цифра не является окончательной. Прогнозировать точное количество вовлеченных в коррупционные схемы тяжело.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверки образы жизни военных комиссаров Украины и сотрудников ТЦК. Об этом заявил Артем Сытник, заместитель председателя НАПК, Украинскому Радио.

По его словам, очень важно рассмотреть дело в сжатые сроки и получить справедливое судебное решение, потому что промедление может вызвать негативный резонанс

"19 июля 2023 года я утвердил обоснованный вывод о наличии в действиях бывшего одесского военного состава преступления по соответствующей статье Уголовного кодекса. Сумма незаконного обогащения превысила 188 млн гривен", — сказал он.

Он отметил, что со временем количество дел по таким военным будет только расти. Так, есть много людей, которые хотят избежать мобилизации. Некоторые ТЦК за определенное вознаграждение могут помочь это сделать.

"Сейчас мы сформировали базу, в которую вошли состав 1800 руководителей и заместителей руководителей ТЦК. Очевидно, что провести проверки всех сложно, поэтому мы будем применять рискоориентированный подход и смотреть в первую очередь те регионы, которые имеют наибольшие риски", — отметил Сытник.

По его словам, на сегодняшний день начато 102 мониторинга образа жизни, но эта цифра не является окончательной. Прогнозировать точное количество вовлеченных в коррупционные схемы тяжело.

"Мониторинг образа жизни — это первичная проверка, заканчивающаяся обоснованным заключением, а затем органы досудебного расследования уже более подробно выясняют обстоятельства коррупционной схемы", — сказал Сытник.

Заместитель главы НАПК отметил, что Уголовный кодекс предусматривает ответственность — лишение свободы на срок до 8 лет. Он также обратился к гражданам, чтобы они сообщали о случаях коррупции среди военнослужащих и сотрудников ТЦК правоохранительным органам.

Напомним, что в Киеве задержали бывшего одесского военкома. Бывший начальник областного ТЦК Евгений Борисов, как уверяют правоохранители, скрывался от следствия — менял номера телефонов, автомобилей, местоположение.

Кроме того, юристы рассказали Фокусу, что командование может покрывать глав ТЦК за "хорошую" мобилизацию. Совершивших преступления военкомов реально посадить в тюрьму за доказанное коррупционное дело.