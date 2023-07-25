Загрожує до 8 років в'язниці: в Україні перевіряють способи життя і доходи військових комісарів, — ЗМІ

За словами заступника голови НАЗК Артема Ситника, на сьогодні розпочато 102 моніторинги способу життя, але ця цифра не є остаточною. Прогнозувати точну кількість залучених у корупційні схеми важко.

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало перевірки способу життя військових комісарів України та співробітників ТЦК. Про це заявив Артем Ситник, заступник голови НАЗК, Українському Радіо.

За його словами, дуже важливо розглянути справу в стислі строки й отримати справедливе судове рішення, тому що зволікання може викликати негативний резонанс

"19 липня 2023 року я затвердив обґрунтований висновок про наявність у діях колишнього одеського військового складу злочину за відповідною статтею Кримінального кодексу. Сума незаконного збагачення перевищила 188 млн гривень", — сказав він.

Він зазначив, що з часом кількість справ щодо таких військових тільки зростатиме. Так, є багато людей, які хочуть уникнути мобілізації. Деякі ТЦК за певну винагороду можуть допомогти це зробити.

"Зараз ми сформували базу, до якої увійшли склад 1800 керівників і заступників керівників ТЦК. Очевидно, що провести перевірки всіх складно, тому ми застосовуватимемо ризикоорієнтований підхід і дивитимемось насамперед ті регіони, які мають найбільші ризики", — зазначив Ситник.

За його словами, на сьогодні розпочато 102 моніторинги способу життя, але ця цифра не є остаточною. Прогнозувати точну кількість залучених у корупційні схеми важко.

"Моніторинг способу життя — це первинна перевірка, яка закінчується обґрунтованим висновком, а потім органи досудового розслідування вже більш детально з'ясовують обставини корупційної схеми", — сказав Ситник.

Заступник голови НАЗК зазначив, що Кримінальний кодекс передбачає відповідальність — позбавлення волі на строк до 8 років. Він також звернувся до громадян, щоб вони повідомляли про випадки корупції серед військовослужбовців і співробітників ТЦК правоохоронним органам.

Нагадаємо, що в Києві затримали колишнього одеського військкома. Колишній начальник обласного ТЦК Євген Борисов, як запевняють правоохоронці, переховувався від слідства — змінював номери телефонів, автомобілів, місце розташування.

Крім того, юристи розповіли Фокусу, що командування може покривати голів ТЦК за "хорошу" мобілізацію. Військкоми, які вчинили злочини, реально посадити у в'язницю за доведену корупційну справу.