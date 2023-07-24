Корупція воєнкомів: командування може покривати голів ТЦК за "хорошу" мобілізацію, — юристи

Колишньому голові одеського ТЦК Євгену Борисову, який став "обличчям корупції у військкоматах", загрожує до 10 років позбавлення волі. Судового вироку у справі немає, тому попереду можуть бути роки розглядів, кажуть юристи.

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Колишнього голову Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова 24 липня затримали в Києві працівники ДБР. Борисова шукали два дні, він уміло переховувався від слідства: міняв номери телефонів, автівок та місцезнаходження.

Правоохоронці збираються просити суд заарештувати його без можливості внесення застави. Одеському воєнкому висунули обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Опитані Фокусом адвокати пояснили, що звільнити і посадити корумпованих голів ТЦК під час війни непросто. Відсторонити їх від служби має право вище командування, незацікавлене в кадрових перестановках, каже адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов.

Крім цього, за словами юриста, в Україні не скасовували презумпції невинності, а у справі Борисова вироку суду немає, а отже, і звинувачувати його поки нема в чому.

"Так і з іншими [військкомами]. Це роки судових розглядів. Слідство може йти, а людина — залишатися на посаді й отримувати зарплату. І не варто виключати, що голови ТЦК можуть бути на хорошому рахунку в командування за хороше виконання мобілізаційних планів", — пояснив Максимов.

Воєнкомів, які вчинили злочини, реально посадити до в'язниці за доведену корупційну справу, додав адвокат АО "Бачинський і партнери" Максим Дзиковський.

"Якщо провину доведуть і винесуть покарання у вигляді відбування терміну в місцях ув'язнення, воєнком опиниться у в'язниці", — додав фахівець.

Корупція в ТЦК: які воєнкоми брали хабарі?

У доповіді "Корупція в територіальних центрах комплектування" громадського об'єднання "Правовий контроль" наведено факти корупції та зловживань працівниками українських ТЦК під час воєнного стану.

Правозахисники згадали про діяльність голови Львівського обласного військкомату Олександра Тищенка, який також є депутатом Львівської облради від партії "Слуга народу". Екснардеп Ігор Мосійчук стверджував, Тищенко обзавівся нерухомістю в Іспанії та маєтком в Італії.

"За інформацією джерел, воєнком і його сім'я володіють десятьма земельними ділянками на території Львівщини в наймальовничіших місцях, не кажучи вже про елітні авто. Поряд із цим встановлюється факт володіння нерухомістю в Італії та Іспанії", — вказують громадські працівники.

Інший приклад — затримання в Кропивницькому начальника збірного пункту Кіровоградського ТЦК, капітана Євгена Штанька за одержання хабара в розмірі 5 тис. доларів. Військовослужбовця взяли під варту.

Третій приклад — начальник військкомату Яворівського району Львівської області та місцевого в.о. голови військово-лікарської комісії. Двох спіймали на хабарі від призовника в розмірі 3 тис. доларів за видачу документів, що дають право виїхати з України, йдеться в доповіді.

Фокус раніше докладно розписував, як перевірка роботи територіальних центрів комплектування та соцпідтримки вплине на мобілізацію в Україні. Військкомати не працюватимуть під час обшуків.

Також Фокус писав про нові схеми мобілізації за участю працівників ТЦК і поліцейських. Військовозобов'язаним кажуть, що їх розшукують за ухилення від мобілізації, пропонують проїхати до військкомату і виписують повістку.