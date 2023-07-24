Військкомів можуть посадити: як перевірки ТЦК вплинуть на мобілізацію в Україні

Велика перевірка військкоматів продиктована невдоволенням українців — людей без досвіду кидають у гарячі точки, а в цей час у ТЦК заробляють на вілли в Іспанії та люксові позашляховики. Притягнути військових корупціонерів під час війни непросто — їх усуває від служби командування, яке не зацікавлене в найменших потрясіннях, кажуть юристи.

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Президент України Володимир Зеленський запустив комплексну перевірку роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Результати очікуються до кінця липня.

"Кожне "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення — неминуча", — заявив глава держави.

Перевіряє військкомати комісія під керівництвом першого заступника міністра оборони України, генерала Олександра Павлюка. Під прицілом — спосіб життя голів ТЦК і факти порушення законодавства.

"Глобальну перевірку ми не зможемо зробити. Але й та, що проведемо, дасть змогу визначити, наскільки той чи інший керівник відповідає вимогам", — коментував ініціативу Павлюк.

У НАЗК обіцяли перевіряти воєнкомів на доброчесність. Глава відомства Олександр Новіков заявив, що в поле зору правоохоронців потрапить майно близьких родичів.

"Брати, сестри, племінники [воєнкомів]... Водіїв, кухарів, коханок і коханців також перевіримо", — пообіцяв він.

Мобілізація в Україні зупиниться?

За словами Новікова, зловживання співробітниками ТЦК під час великої війни, з етичної точки зору — не просто корупційне правопорушення, а держзрада. За виявлені факти корупції можуть конфіскувати об'єкти незаконного збагачення і все майно.

Але з воєнкомамами є проблема — механізму їх звільнення під час воєнного стану немає. Можна відсторонити їх від посади, але вони продовжать бути військовослужбовцями.

На думку адвоката юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Миколи Максимова, рішення щодо перевірок військкоматів політично вмотивоване через невдоволення населення діями воєнкомів. Людей відправляють на війну, а працівники ТЦК заробляють на вілли в Іспанії та позашляховики Gelandewagen.

"Перевірки військкоматів несуттєво затримають процес мобілізації. Обшук може тривати до півтори доби, у цей час ТЦК працювати не буде. Обшукувати одночасно 80% військкоматів не вийде. Керівника ТЦК можуть викликати на допит, відкрити кримінальне провадження, але система не зупиниться", — сказав юрист Фокусу.

"Еталонний корупціонер": одеський воєнком Борисов може сісти до в'язниці

Голова НАЗК вважає колишнього голову ТЦК Одеської області Євгена Борисова "еталонним порушником закону". Він встановив рекорд за фактом незаконного збагачення серед воєнкомів у 188 млн гривень, коментував Новіков.

Борисова 24 липня затримали в Києві працівники Державного бюро розслідувань. Він переховувався від слідства — змінював номери телефонів, автівок, місцезнаходження та інше. ДБР попросить суд залишити його під вартою без можливості внесення застави. За трьома статтями військовому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Звільнити корупціонерів під час війни непросто — їх усуває від служби військове командування, яке зараз найменше зацікавлене в будь-яких потрясіннях, зазначив Микола Максимов.

"Діє і презумпція невинуватості. Можна говорити багато про Борисова, але вироку суду немає, його не можна звинувачувати. Так і з іншими — це роки судових розглядів. Слідство може йти, а людина — залишатися на посаді й отримувати зарплату. Голови ТЦК можуть бути на хорошому рахунку в командування за хороше виконання мобілізаційних планів", — пояснив адвокат.

Перевірки ТЦК, ініційовані Зеленським, принесуть прозорі методи обліку та надання відстрочки від служби в ЗСУ, вважає адвокат АО "Бачинський і партнери" Максим Дзиковський.

Воєнкома, який завинив, за його словами, можна понизити на посаді, перевести в інший підрозділ і бойовий напрямок. До в'язниці його реально посадити за доведену корупційну справу.

"Якщо провину доведуть, винесення покарання у вигляді відбування терміну в місцях ув'язнення буде виконуватися. Звання військовослужбовця — не перепона, змінюється установа відбування покарань", — додав він.

Нагадаємо, що воєнкоми в Чернігові утримували в ТЦК адвоката, який хотів надати правову допомогу клієнту. Адвоката затримали без пояснення причини та вручили повістку.

Військкоми часто вдаються до незаконних методів вручення повісток, включно з побоями, образами і стріляниною. У Тернополі співробітник ТЦК вдарив чоловіка коліном у живіт.