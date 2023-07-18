Приїхав допомогти клієнту: у ТЦК Чернігова утримували адвоката проти його волі

У межах надання людині правової підтримки, адвокат відвідав ТЦК, де його відмовилися відпускати, не пояснивши причини, а також вручили повістку.

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У Чернігівському територіальному центрі комплектування утримували адвоката, який прибув, щоб надати правову допомогу клієнту. Про це йдеться на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів України.

Повідомляється, що адвокат приїхав у ТЦК, щоб подати документи. По прибуттю його затримали, не пояснивши причини, а також вручили повістку. Протягом деякого часу чоловіка утримували проти його волі, після чого привели до голови центру і замкнули двері.

"Я Вас нікуди не відпускаю", — сказав керівник ТЦК адвокату.

Після відповідного звернення в Комітеті НААУ із захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності визнали, що в ТЦК відбулося порушення ст. 19, 28, 29 Конституції України.

У статтях йдеться про те, що ніхто не може бути змушений робити те, що не передбачено законодавством, кожен має право на повагу до його гідності, а також на свободу та особисту недоторканність.

Комітет також направив листи керівництву Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань та міністру оборони України. У ДБР повідомили, що наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що адвокат Роман Сімутін розповів, чи може прийняти суд як доказ відео з реєстратора співробітника територіального центру комплектування (ТЦК), які вони останнім часом почали використовувати під час вручення повісток.

Ще ми писали про те, що робити, якщо вам видали повістку та утримують у ТЦК і СП. Юристи радять нічого не підписувати та нікуди не йти, однак підкреслюють, що затримати людину можна тільки за рішенням суду.