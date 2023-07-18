Мобілізація в Україні: чи можуть ТЦК знімати на камеру вручення повісток, — відповідь адвоката

За словами Романа Смутіна, українці можуть відстояти свої права і почати знімати у відповідь на телефон, навіть якщо співробітник ТЦК відразу заборонить це робити.

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В Україні триває повномасштабна війна, у зв'язку з чим діє воєнний стан і загальна мобілізація. Адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі поділився, які права мають чоловіки.

Експерт розповів, чи може прийняти суд як доказ відео з реєстратора співробітника територіального центру комплектування (ТЦК), які вони останнім часом почали використовувати під час вручення повісток.

Зйомка під час вручення повісток: законність

Адвокат зазначає, що використання таких боді камер нічим не регламентоване, тобто, метод не зовсім законний. Показник виграних судових справ Романа Сімутіна в таких справах практично 70%, але без певних дій співробітників правоохоронних органів були б усі 100%.

"Що робить поліція? Вирізає все, залишаючи запис на 2-3 хвилини, тобто лише фіксацію відмови від освідування або задування у драгер. А те, що з відео вирізано пів години розмови, умовлянь, погроз – це ж дрібниця. Судді, які виносять рішення про ЗАКРИТТЯ справи, посилаються на можливість стороннього втручання, неналежність відео як доказу та на стандарт доведеності вини особи поза розумним сумнівом, тобто фактично застосовують презумпцію невинуватості, ст. 62 Конституції", — ідеться в повідомленні.

А от судді, які все ж таки застосовують покарання, використовують найчастіше свої внутрішні переконання, які не будуються на доказах.

Зйомка під час вручення повісток: дії ТЦК

Співробітники військкоматів просто надають кадри зі спеціальних камер, на яких українці відмовляються від вручення повістки, але версії найчастіше урізані.

Адвокат Роман Смутін зазначав, що пояснення начальника Чернігівського ТЦК про те, що нововведення з камерами повинні будуть запобігти або зафіксувати конфліктні ситуації — "повна лажа". Відео буде використовуватися в суді як доказ належного вручення вам повістки, однак підсумкове рішення, пише фахівець, як і раніше, найчастіше залежить від внутрішніх переконань судді.

Зйомка під час вручення повісток: що робити

Адвокат радить у таких ситуаціях діставати телефон і починати вести власну зйомку, щоб також мати свої докази.

"Одразу чекайте заперечень, що їх не можна знімати, вони військові тощо. Але кумедність ситуації в тому, що вони не мають права здійснювати відеозйомку, бо діють у спосіб, який не передбачений законом, і формально дозвіл знімати, мають питати у вас", — ідеться в повідомленні.

Тож, Роман Смутін зазначає, що українці вправі заборонити себе знімати і можна посилатися на незаконність застосування реєстраторів представниками ТЦК.

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, кого з українців можуть призвати насамперед у серпні. Наразі у війська потрібні громадяни, які вільно володіють іноземними мовами, проте й інші категорії також можуть допомогти у звільненні територій від російської агресії.