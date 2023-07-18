Мобилизация в Украине: могут ли ТЦК снимать на камеру вручение повесток, — ответ адвоката

По словам Романа Смутина, украинцы могут отстоять свои права и начать снимать в ответ на телефон, даже если сотрудник ТЦК сразу запретит это делать.

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В Украине продолжается полномасштабная война, в связи с чем действует военное положение и всеобщая мобилизация. Адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале поделился, какие права есть у мужчин.

Эксперт рассказал, может ли принять суд в качестве доказательства видео с регистратора сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), которые они в последнее время начали использовать во время вручения повесток.

Съемка при вручении повесток: законность

Адвокат отмечает, что использование таких боди камер ничем не регламентировано, то есть, метод не совсем законный. Показатель выигранных судебных дел Романа Симутина в таких делах практически 70%, но без определенных действий сотрудников правоохранительных органов были бы все 100%.

"Что делает полиция? Вырезает все, оставляя запись на 2-3 минуты, то есть только фиксацию отказа от осведомления. А то, что из видео вырезано полчаса разговора, уговоров, угроз – это мелочь. Судьи, которые выносят решение о закрытии дела, ссылаются на возможность постороннего вмешательства, непринадлежность видео как доказательства и стандарт доказанности вины лица вне разумного сомнения, то есть фактически применяют презумпцию невиновности, ст. 62 Конституции", — говорится в сообщении.

А вот судьи, которые все же применяют наказание, используют чаще всего свои внутренние убеждения, которые не строятся на доказательствах.

Съемка при вручении повесток: действия ТЦК

Сотрудники военкоматов просто предоставляют кадры со специальных камер, на которых украинцы отказываются от вручения повестки, но версии чаще всего урезанные.

Адвокат Роман Смутин отмечал, что объяснения начальника Черниговского ТЦК о том, что нововведения с камерами должны будут предотвратить или зафиксировать конфликтные ситуации — "полная лажа". Видео будет использоваться в суде в качестве доказательства надлежащего вручения вам повестки, однако итоговое решение, пишет специалист, по прежнему чаще всего зависит от внутренних убеждений судьи.

Съемка при вручении повесток: что делать

Адвокат советует в таких ситуациях доставать телефон и начинать вести собственную съемку, чтобы также иметь свои доказательства.

"Сразу ждите возражений, что их нельзя снимать, они военные и т. п. Но забавность ситуации в том, что они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом и формально разрешение снимать, должны спрашивать у вас", — говорится в сообщении.

Поэтому, Роман Смутин отмечает, что украинцы вправе запретить себя снимать и можно ссылаться на незаконность применения регистраторов представителями ТЦК.

Напомним, 17 июля сообщалось, кого из украинцев могут призвать в первую очередь в августе. Сейчас в войска нужны граждане, которые свободно владеют иностранными языками, однако и другие категории также могут помочь в освобождении территорий от российской агрессии.