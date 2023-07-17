Мобилизация в Украине в августе: кого из украинцев могут призвать в первую очередь

Граждан, которые являются годными и ограниченно годными по состоянию здоровья, могут призвать в ВСУ. Также нужны украинцы со знанием иностранных языков.

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Мобилизация в Украине будет продолжаться, поскольку военное положение продлили до 18 августа. Закон №9342, который опубликован на сайте Верховной Рады, регулирует перечень лиц, имеющих право на отсрочку.

В армию могут призвать тех, кого ранее уже признали ограниченно годными и годными, независимо от того, служили ли раньше. Могу мобилизовать, в частности такие категории граждан:

граждан, которые являются годными и ограниченно годными по состоянию здоровья во время мужчин с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;

ограниченно годных и годных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые не проходили военной службы ранее;

тех, кто был исключен из воинского учета (при наличии "белого билета"), признанных ограниченно годными или годными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК, которые не совершали тяжких преступлений.

Как отметил начальник Харьковского ТЦК и СП Владимир Арап, сейчас в ряды армии нужны украинцы со знанием иностранных языков, в частности английского, немецкого и французского. Такие люди необходимы для того, чтобы сотрудничать с инструкторами из других государств, которые обучают защитников обращаться с новым вооружением. Также всегда в рядах ВСУ нужны водители, связисты, специалисты по снайпингу (стрелки и инструкторы), IT-специалисты, операторы дронов и беспилотников.

Напомним, в Кабмине заявили, что с 1 августа срочники в Украине по желанию могут быть мобилизованы, но для этого нужны определенные условия. Законодатели приняли нормы, которые предусматривают введение ежемесячного дополнительного вознаграждения для срочников.