В Україні оголосили масову перевірку військкоматів: як вона відбуватиметься (відео)

Окрім, власне, самих голів територіальних центрів комплектації, перевірять майно та добробут їхніх родичів і найманого персоналу, якщо такий є.

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У найближчі три місяці в Україні пройде масова перевірка всіх голів територіальних центрів комплектації на предмет корупції та зловживання своїм службовим становищем. Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі національного телемарафону в суботу, 22 липня.

Новіков почав свій коментар із того, що назвав одеського військкома Євгена Борисова, якого підозрюють у скоєнні одразу трьох злочинів, еталонним порушником.

"Тому, щоб з'ясувати, хто порушує законодавство ще, НАЗК протягом трьох місяців перевірить увесь керівний склад усіх військ нашої країни. Це сотні керівників ТЦК", — сказав чиновник.

Він додав, що відомство вже запросило всю необхідну інформацію про голів територіальних центрів комплектації у Міноборони, оскільки тільки це міністерство володіє необхідними відомостями. Після отримання на руки такого списку співробітники НАЗК перевірять кожного військкома. Крім того, "під приціл" потраплять і родичі голів ТЦК.

"Водіїв, кухарок, коханок і коханців теж перевіримо", — пообіцяв Новіков, відповідаючи на запитання телеведучої.

Також голова НАЗК окреслив наріжну проблему в Україні: військкомів-корупціонерів можна відсторонити від виконання професійних обов'язків або звільнити. Але ось механізму звільнення їх від військової служби під час воєнного стану досі немає.

Нагадаємо, 22 липня одеському військкому Борисову оголосили про підозри. Крім незаконного збагачення, Борисову інкримінують ще й умисне ухилення від несення служби. У цьому ж списку — неявка вчасно на службу без поважних причин в умовах воєнного стану.

19 липня голова НАЗК повідомив, що одеський військком Борисов "заробив" під час роботи в ТЦК 188 млн грн. Новіков заявив, що перевірятимуть усіх керівників, які очолюють територіальні центри комплектування. На сьогодні є висновки щодо голови Одеського ТЦК і СП Євгена Борисова. З'ясувалося, що чоловік володіє майном сумарною вартістю 188 млн грн. З них понад 150 млн грн (або 5,7 млн євро) — ціна вілли в Іспанії.