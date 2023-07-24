Коррупция военкомов: командование может покрывать глав ТЦК за "хорошую" мобилизацию, - юристы

Бывшему главе одесского ТЦК Евгению Борисову, ставшему "лицом коррупции в военкоматах", грозит до 10 лет лишения свободы. Cудебного приговора по делу нет, поэтому впереди могут быть годы разбирательств, говорят юристы.

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Бывшего главу Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова 24 июля задержали в Киеве работники ГБР. Борисова искали два дня, он умело скрывался от следствия: менял номера телефонов, автомобилей и местоположение.

Правоохранители собираются просить суд арестовать его без возможности внесения залога. Одесскому военкому предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Опрошенные Фокусом адвокаты объяснили, что уволить и посадить коррумпированных глав ТЦК во время войны непросто. Отстранить их от службы вправе вышестоящее командование, незаинтересованное в кадровых перестановках, говорит адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов.

Помимо этого, по словам юриста, в Украине не отменяли презумпцию невиновности, а в деле Борисова приговора суда нет, а значит и обвинять его пока не в чем.

"Так и с другими [военкомами]. Это годы судебных разбирательств. Следствие может идти, а человек — оставаться на должности и получать зарплату. И не стоит исключать, что главы ТЦК могут быть на хорошем счету у командования за хорошее выполнение мобилизационных планов", — пояснил Максимов.

Совершивших преступления военкомов реально посадить в тюрьму за доказанное коррупционное дело, добавил адвокат АО "Бачинский и партнеры" Максим Дзиковский.

"Если вину докажут и вынесут наказание в виде отбывания срока в местах заключения, военком окажется в тюрьме", — добавил специалист.

Коррупция в ТЦК: какие военкомы брали взятки?

В докладе "Коррупция в территориальных центрах комплектования" общественного объединения "Правовой контроль" приведены факты коррупции и злоупотреблений работниками украинских ТЦК во время военного положения.

Правозащитники вспомнили о деятельности главы Львовского областного военкомата Александра Тищенко, который также является депутатом Львовского облсовета от партии "Слуга народа". Экс-нардеп Игорь Мосийчук утверждал, Тищенко обзавелся недвижимостью в Испании и имением в Италии.

"По информации источников, военком и его семья владеют десятью земельными участками на территории Львовщины в самых живописных местах, не говоря уже об элитных авто. Наряду с этим устанавливается факт владения недвижимостью в Италии и Испании", — указывают общественники.

Другой пример — задержание в Кропивницком начальника сборного пункта Кировоградского ТЦК, капитана Евгения Штанько за получение взятки в размере 5 тыс. долларов. Военнослужащего взяли под стражу.

Третий пример — начальник военкомата Яворивского района Львовской области и местного и.о. председателя военно-врачебной комиссии. Двоих поймали на взятке от призывника в размере 3 тыс. долларов за выдачу документов, дающих право выехать из Украины, говорится в докладе.

Фокус ранее подробно расписывал, как проверка работы территориальных центров комплектования и соцподдержки повлияет на мобилизацию в Украине. Военкоматы не будут работать во время обысков.

Также Фокус писал о новых схемах мобилизации при участии работников ТЦК и полицейских. Военнообязанным говорят, что их разыскивают за уклонение от мобилизации, предлагают проехать в военкомат и выписывают повестку.