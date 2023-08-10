Жоден з суддів Конституційного суду не подав декларацію на 2022 рік, — НАЗК

Лише двоє суддів подали декларації за 2021 рік, а за минулий — взагалі жодного, що може призвести до сумніву в їхній доброчесності.

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Загалом в Україні спостерігається позитивна динаміка подання декларацій серед посадовців, однак судді Конституційного суду (КС) не виконують юридичні зобов’язання. Про це розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в інтерв’ю виданню "Укрінформ".

"На сьогодні двоє суддів Конституційного суду подали декларації за 2021-й рік і нуль — за 2022-й рік. У Реєстрі декларацій немає окремого блоку для зазначення посади судді Верховного суду, вони зазначаються як просто судді", — сказав він.

Зі слів Новікова, серед суддів позитивна динаміка подання декларацій, адже вони щорічно подають декларацію доброчесності, яка містить пункт про те, чи подавалися в попередні роки декларації про статки.

"Судді, які цього не робили, потенційно можуть надати недостовірні відомості в декларації доброчесності судді. Тому для них це ще і юридичне питання. Вони просто зобов’язані їх подавати, щоб не давати привід сумніватися у їхній доброчесності", — наголосив голова НАЗК.

Новіков додав, що за 2021 рік майже 400 тисяч посадовців подали декларації, разом з цим майже 300 тисяч подали декларації за 2022-й. Серед них — десятки тисяч військових.

До слова, 9 серпня, міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що рівень корупції в Україні зараз найнижчий за останні 20 років.

Нагадаємо, що 25 липня, заступник голови НАЗК Артем Ситник заявив, що національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало перевірки способу життя військових комісарів України та співробітників ТЦК.