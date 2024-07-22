250 мільйонів користувачів: Hamster Kombat офіційно належить підприємцю з РФ, що відомо

Протягом чотирьох місяців кількість користувачів клікера зросла у 250 разів, з'ясували журналісти. Офіційний власник заявив, що захищатиме росіян від шахраїв, які через гру виманюють у них номери рахунків.

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Російський підприємець Едуар Гуринович, який займається криптовалютою та венчурними фондами, став ексклюзивним партнером гри-клікера Hamster Kombat. Чоловік подав заявку на реєстрацію торговельної марки наприкінці травня 2024 року. Відповідне повідомлення підприємець опублікував у власному Telegram-каналі.

Гуринович написав, що його команда вирішила приєднатися до розробників гри, імен яких він не назвав. З його слів, він стане ексклюзивним партнером — отримав право на бренд і працюватиме з "місцевими ком'юніті". Також він пояснив, чому зацікавився проєктом. З його слів, росіяни потерпали від шахраїв, які виманювали у них гроші, а розробники все ще не здолали проблеми з фішинговими атаками — він це вирішить. Підприємець повихвалявся масштабом аудиторії, яка грає у Hamster Kombat — це 250 млн осіб, які з'явились протягом останніх чотирьох місяців.

"Проєкт має величезну аудиторію по всьому світу (більше 250 мільйонів гравців за 4 місяці!), яка зростає щодня", — сказав він.

Гра Hamster Kombat - як звати російського власника Фото: Скриншот

На порталі російського Forbes тим часом дещо додали до заяви підприємця. Зокрема, журналісти встановили, що він подав заявку на реєстрацію бренду 30 травня, а вже 5 липня її зареєстрували російські державні органи. Крім того, ще у травні кількість користувачів становила 60 млн осіб.

Едуар Гуринович — 33-річний росіянин, уродженець Санкт-Петербурга. У росЗМІ розповіли про проєкти, якими він займався до цього часу і з яких він сплачував податки до військового бюджету РФ. CarPrice та CarMoney стосувалися купівлі автомобілів: в один із них залучили 42 млн дол. інвестицій у 2017 році й відкрили філію у Японії. З 2018 року чоловік займається криптовалютою — заснував блокчейн-платформу Mytime. У мережі немає інформації, чи потрапив він і його бізнес під санкції, накладені на РФ через вторгнення в Україну.

Гра Hamster Kombat — що відомо

Зазначимо, Фокус розповідав про Hamster Kombat, яка захопила увагу українців. Суть розваги полягає у тому, щоб клацати у певному темпі по екрану смартфона, заробляючи ігрову валюту. У певний момент з'являється можливість вивести "зароблене" у вигляді цифрової валюти. У квітні 2024 року гра зацікавила 1 млн користувачів в Нігерії, Узбекистані, РФ та Україні. Якщо вірити Гуревичу, за чотири місяці кількість користувачів зросла у 250 разів.

Тим часом один із користувачів звернув увагу на те, що гра має російський домен. Аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков повідомив, чому може бути небезпечним зв'язок з РФ. У момент, коли українець спробує вивести криптовалюту, він повинен надати інформацію про банківський рахунок та інші персональні дані. Цими даними можуть скористатися російські спецслужби, сказав аналітик.

Нагадуємо, 21 липня на низці українських Telegram-каналів, пов'язаних з російським ботом автопостингу, з'явились повідомлення з закликами капітуляції України. Раніше у мережі опублікували особливий додаток, у якому кожен охочий міг спробувати "переплисти" Тису та втекти від мобілізації.