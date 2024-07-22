250 миллионов пользователей: Hamster Kombat официально принадлежит предпринимателю из РФ, что известно

В течение четырех месяцев количество пользователей кликера выросло в 250 раз, выяснили журналисты. Официальный владелец заявил, что займется защитой россиян от мошенников, которые через игру выманивают у них номера счетов.

Related video

Российский предприниматель Эдуард Гуринович, который занимается криптовалютой и венчурными фондами, стал эксклюзивным партнером игры-кликера Hamster Kombat. Мужчина подал заявку на регистрацию торговой марки в конце мая 2024 года. Соответствующее сообщение предприниматель опубликовал в собственном Telegram-канале.

Гуринович написал, что его команда решила присоединиться к разработчикам игры, имен которых он не назвал. По его словам, он станет эксклюзивным партнером — получил право на бренд и будет работать с "местными комьюнити". Также он объяснил, почему заинтересовался проектом. По его словам, россияне страдали от мошенников, которые выманивали у них деньги, а разработчики все еще не преодолели проблемы с фишинговыми атаками — он это решит. Предприниматель похвастался масштабом аудитории, играющей в Hamster Kombat — это 250 млн человек, которые появились в течение последних четырех месяцев.

"Проект имеет огромную аудиторию по всему миру (более 250 миллионов игроков за 4 месяца!), которая растет каждый день", — сказал он.

Игра Hamster Kombat — как зовут русского владельца Фото: Скриншот

На портале российского Forbes тем временем кое-что добавили к заявлению предпринимателя. В частности, журналисты установили, что он подал заявку на регистрацию бренда 30 мая, а уже 5 июля ее зарегистрировали российские государственные органы. Кроме того, еще в мае количество пользователей было 60 млн человек.

Эдуард Гуринович — 33-летний россиянин, уроженец Санкт-Петербурга. В росСМИ рассказали о проектах, которыми он занимался до сих пор и с которых он платил налоги в военный бюджет РФ. CarPrice и CarMoney касались покупки автомобилей: в один из них привлекли 42 млн долл. инвестиций в 2017 году и открыли филиал в Японии. С 2018 года мужчина занимается криптовалютой — основал блокчейн-платформу Mytime. В сети нет информации, попал ли он и его бизнес под санкции, наложенные на РФ из-за вторжения в Украину.

Игра Hamster Kombat — что известно

Отметим, Фокус рассказывал о Hamster Kombat, которая захватила внимание украинцев. Суть развлечения заключается в том, чтобы щелкать в определенном темпе по экрану смартфона, зарабатывая при этом игровую валюту. В определенный момент появляется возможность вывести "заработанное" в виде цифровой валюты. В апреле 2024 года игра заинтересовала 1 млн пользователей в Нигерии, Узбекистане, РФ и Украине. Если верить Гуревичу, за четыре месяца количество пользователей выросло в 250 раз.

Между тем один из пользователей обратил внимание на то, что игра имеет российский домен. Аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков сообщил, почему может быть опасной связь с РФ. В момент, когда украинец попытается вывести криптовалюту, он должен предоставить информацию о банковском счете и другие персональные данные. Этими данными могут воспользоваться российские спецслужбы, сказал аналитик.

Напоминаем, 21 июля на ряде украинских Telegram-каналов, связанных с российским ботом автопостинга, появились сообщения с призывами капитуляции Украины. Ранее в сети опубликовали особое приложение, в котором каждый желающий мог попробовать "переплыть" Тису и убежать от мобилизации.