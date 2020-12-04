Рада вернула ответственность за недостоверное декларирование

Предусмотрено ограничение свободы на срок до 2 лет в случае, если задекларированные данные отличаются от достоверных на сумму более 9 млн гривен.

Верховная рада одобрила законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование. За законопроект №4460-д проголосовали 289 нардепов.

Закон предусматривает наложение админштрафов в случае, когда сумма указана в декларации отличаться от реальной от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а не до 250, как это было раньше.

За умышленное внесение недостоверных сведений в декларацию в размере от 1,3 до 9 млн гривен (500 до 4 тысяч прожиточных минимумов) будет караться: штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42,5 до 51 тысяч гривен) общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

За умышленное внесение недостоверных сведений более чем 9 млн гривен (от 4 тысяч прожиточных минимумов) будет караться: штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тысяч грн); общественные работы от 150 до 240 часов; или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Умышленное непредставление декларации карается штрафом от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

27 октября Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.

В начале ноября, в связи с вышеупомянутым решением, Высший антикоррупционный суд упразднил производство касательно возможной лжи в декларации мэра Одессы Геннадия Труханова. С момента вступления в силу решения Конституционного суда, НАБУ и САП закрыли уже 65 уголовных дел по указанной статье.