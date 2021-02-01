Глава КСУ Тупицький подав до суду на Зеленського

Тупицький хоче, щоб суд визнав протиправним указ президента про його звільнення з посади.

У понеділок, 1 січня, до Конституційного адміністративного суду надійшов позов про визнання незаконним указу президента Володимира Зеленського від 29 грудня, яким той на 2 місяці "відсторонив від посади" главу Конституційного суду України Олександра Тупицького. Про це повідомила прес-служба Верховного суду України.

На сайті "Судова влада" дійсно є провадження під номером 9901/20/21, відповідачем в якому є Зеленський, а позивачем — Тупицький.

[ + – ] Тупицький подав до суду на Зеленського Фото: скриншот

До суддівської колегії входять Берназюк Я. О., Мороз Л. Л., Бучик А. Ю., Залізний І. В. та Рибачук А. І.

Нагадаємо, що 7 жовтня в КСУ ухвалили рішення, яке скасовує статтю про незаконне збагачення. Через це була заблокована робота НАЗК і визначення переможців на місцевих виборах. Після цього президент Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку рішенням КСУ. Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок щодо ситуації з КСУ.

Після цього нардепи проголосували за повернення кримінальної відповідальності і відновила повноваження НАЗК.

Повідомлялося, що Зеленський, скликав засідання РНБОУ, на якому обговорив ситуацію з Конституційним судом. Після цього він видав указ, яким відсторонив Тупицького з посади на два місяці. Конституційний суд відповів заявою, назвавши указ "нікчемним". А сам Тупицький, за словами його колеги у КСУ, незважаючи на заборону продовжив ходити на роботу.

Нагадаємо, Фокус зібрав усе, що відомо про главу КСУ Тупицького, в окремому матеріалі.