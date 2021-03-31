Декларація голови КСУ Тупицького: нерухомість в Криму та Донецьку і понад 3 млн зарплати

У майні сім'ї Тупицького знаходиться 6 об'єктів нерухомості, які розташовані на тимчасово окупованих територіях

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький подав оновлену декларацію про свої доходи за 2020 рік. Про це свідчать дані на сайті НАПКА.

За минулий рік Тупицький на посаді глави КСУ заробив 3 715 035 гривень зарплати. Середня заробітна плата глави склала майже 310 тисяч гривень на місяць. Крім цього він отримав 5% від депозиту зі свого банківського рахунку. 10 320 гривень Тупицькому виплатили як допомогу після народження дитини. Більше ніяких доходів суддя не вказував.

На банківських рахунках у глави КСУ знаходиться 201 тисяча в гривнях, 715 доларів та 15 євро. В його дружини на банківському рахунку знаходиться 242 долари.

Основні заощадження сім'я Тупицького зберігає в готівковому вигляді:

51 500 доларів;

230 000 гривень.

Також на дружину Тупицького Ольгу записана фірма з головним офісом у США — Vega Fiunancial, яка займається фінансовою діяльністю.

У декларації вказаний тільки один автомобіль — BMW X6 2012 року, який був придбаний за 706 тисяч гривень.

[ + – ] BMW X6 Фото: Вiкiпедiя

Найбільшу частину в декларації займає нерухомість Олександра Тупицького та його дружини. У декларації вказана одна квартира (221,5 квадратних метрів) в окупованій Ялті та дві земельні ділянки — одна на 690 квадратів, а друга на 126. Друга ділянка була куплена вже після анексії Криму в 2018 році. Про купівлю писали журналісти "Схем", які й знайшли придбану ділянку.

Серед майна також є квартира, земельна ділянка та гараж в окупованому Донецьку, які були придбані в період із 2000 по 2009 роки.

Глава КСУ також має 2 будинки в Києві й області на 493,8 кв. метрів і на 60 квадратів. Також є земельна ділянка на 750 квадратних метрів у Василькові.

Нагадаємо, Зеленський скасував указ Януковича, який призначав Олександра Тупицького главою КСУ.

Оновлену декларацію також подав спікер Верховної Ради Разумков, у нього готівкою зберігається 28,5 млн гривень.

У декларації Авакова річний дохід склав 5,4 млн гривень, у нього також є колекція вин, монет і марок.