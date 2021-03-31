Декларація Вітренка: 43,8 млн грн зарплати на місяць від "Нафтогазу" і Tesla Model X

На рахунках у банку у нього 2,95 млн доларів і близько 900 тис. грн. Також в.о. міністра задекларував годинник Patek Philippe за 160 тис. грн.

Юрій Вітренко, виконуючий обов'язки міністра енергетики України, подав свіжу декларацію, в якій вказав, що протягом 2020 року одержав 284 637 567 грн заробітної плати від НАК "Нафтогаз України", де він працював на посаді виконавчого директора. Там він пропрацював з січня до середини липня, тобто 6,5 місяців. З цього випливає, що його середня заробітна плата від "Нафтогазу" у 2020 році становила близько 43,8 млн грн.

Також Вітренко задекларував 1 млн грн "іншого додаткового блага" від "Нафтогазу", 1,4 млн грн гонорарів від ПАТ "Укрнафта", в якому він був головою правління, і 1,2 млн грн відсотків від депозитів у банках.

Крім того Вітренко володіє облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) на 148,4 млн грн. На рахунках в банку у нього зберігаються майже 899 тис грн, 2,95 млн доларів США і 13 тис. євро.

На рахунках його дружини — Ірини Вітренко-Шафранової — 3,7 млн доларів США 222 тис. євро і 42 тис. фунтів стерлінгів.

На дружину в.о. міністра записані три автомобілі: Tesla Model X (2017 року випуску), Wolkswagen Golf Plus (2008) і Land Rover Range Rover Evoque (2014 року).

У графі "цінне рухоме майно" Вітренко вказав годинник Patek Philippe, вартість якого 159 796 грн.

Зазначимо, голова КСУ Олександр Тупицький у свіжій декларації вказав, що володіє нерухомістю в Донецьку і Криму. Його середня місячна зарплата у 2020 році становила близько 310 тис. грн.

Оновлену декларацію також подав спікер Верховної Ради Разумков, у нього готівкою зберігається 28,5 млн гривень.

У декларації міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова річний дохід склав 5,4 млн гривень, у нього також є колекція вин, монет і марок.