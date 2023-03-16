Ефект доміно: як падіння банків у США вплине на долар, світову економіку та Україну

Після банкрутства в США двох банків на світових ринках - турбулентність. Яких наслідків варто чекати та чи вплинуть проблеми фінустанов на стійкість долара США.

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Банкрутство в США протягом кількох днів двох банків — Silicon Valley Bank (SVB) з активами близько $209 млрд й Signature Bank з активами $110,36 млрд набуло широкого резонансу у світі, про що Фокус пише у своєму новому огляді "Банкопад по-американськи. Чи вплине банкрутство банків у США на долар та Україну". Уточнимо, що ці фінустанови фокусувалися на обслуговуванні високотехнологічних стартапів й криптокомпаній.

"Банкрутство двох відверто спеціалізованих банків в США мало широке обговорення серед інвестиційної спільноти. Можна зробити висновки, що думки інвесторів були різні, і саме тому на біржових майданчиках по всьому світу відбувалася активізація торгів окремими активами", — розповів у коментарі Фокусу Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital.

Найбільш показовим прикладом, на думку Чуріна, стало підвищення попиту на золото, яке традиційно сприймається як відносно безпечний актив — світові ціни на жовтий метал менше ніж за тиждень підскочили з $1810 до $1910 доларів за унцію (+5,5%).

У відповідь на банкрутство банків в США подорожчало золото Фото: Pixabay.com

"Банкрутство банків може спричинити паніку на ринку та призвести до збитків для інших компаній та інвесторів. Результатом може стати зменшення довіри до фінансової системи загалом та збільшення ризиків в інших секторах економіки", — продовжує Павло Матіяш, генеральний директор фінансової компанії Activitis.

Співрозмовник Фокусу звертає увагу, що фондовий ринок вже відреагував падінням вартості акцій основних фінансових установ в США, а тепер очікується корекція, яка дасть розуміння, наскільки ефективними для захисту систему від падіння стали кроки регулятора і влади.

"Вочевидь, регулятори і надалі робитимуть все можливе, щоби найрішучіше й найшвидше придушити наслідки закриття цих банків. Втеча капіталів у "безпечні гавані" казначейських облігацій США, всупереч очікуванням, глибоко не зачепили інші ринки, крім банківського сектору. Й, на жаль, через перегріту економіку будь-яка нова подія на фінансовому ринку зараз може мати руйнівні наслідки", — продовжує Олександр Мартиненко, голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU.

На думку Мартиненка, у випадку, якщо криза поширюватиметься, ФРС США може прийняти рішення знизити ставки. Принаймні, все більше інвестиційних банків у світі очікують, що тепер ФРС, як мінімум, не стане піднімати ставки на найближчому засіданні у березні.

"Отже, заспокоїти ринки цілком можливо, принаймні на деякий час. Ціною цього буде, на жаль, ще більш стійка інфляція і вища невизначеність", — підсумовує експерт.

Тобто, саме збільшення інфляційного тиску, на думку опитаних Фокусом експертів, стане найбільш відчутним наслідком як для світової економіки, так і для України. Епідемія інфляції вже шириться світом, у тому числі, внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну, й ситуація навколо банків США може надати негативним процесам додаткового пришвидшення. Якщо простіше, то відлуння цього інциденту громадяни можуть відчути на власному гаманці.

При цьому будь-якої істотної загрози для долара опитані Фокусом експерти не бачать. "Певним чином, побоювання щодо негараздів в фінансовій системі США відобразилися в девальвації американського долара по відношенню до інших основних світових валют. Навіть в Україні частковою причиною зміцнення готівкового курсу гривні до долара є саме слабкість долара на світовому ринку", — коментує Дмитро Чурин.

Проте Віталій Шапран, економіст, член товариства фінансових аналітиків запевняє, що можливими є хіба що короткострокові коливання долара, оскільки оперативні рішення ФРС та зміна її стратегії може позитивно вплинути на ринок вже протягом місяця.

Раніше Фокус аналізував, якою може бути інфляція в Україні в 2023 році за різними сценаріями.

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