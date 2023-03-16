Эффект домино: как падение банков в США повлияет на доллар, мировую экономику и Украину

После банкротства в США двух банков на мировых рынках – турбулентность. Каких последствий следует ожидать и повлияют ли проблемы финучреждений на устойчивость доллара США?

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Банкротство в США в течение нескольких дней двух банков — Silicon Valley Bank (SVB) с активами около $209 млрд и Signature Bank с активами $110,36 млрд получило широкий резонанс в мире, о чем Фокус пишет в своем новом обзоре "Банкопад по-американски. Или повлияет банкротство банков в США на доллар и Украину”. Уточним, что эти финучреждения фокусировались на обслуживании высокотехнологичных стартапов и криптокомпаний.

"Банкротство двух откровенно специализированных банков в США имело широкое обсуждение среди инвестиционного сообщества. Можно сделать выводы, что мнения инвесторов были разные, и именно поэтому на биржевых площадках по всему миру происходила активизация торгов отдельными активами", — рассказал в комментарии Фокусу Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital.

Наиболее показательным примером, по мнению Чурина, стало повышение спроса на золото, традиционно воспринимаемое как относительно безопасный актив — мировые цены на желтый металл менее чем за неделю подскочили с $1810 до $1910 за унцию (+5,5%).

В ответ на банкротство банков в США подорожало золото Фото: Pixabay.com

"Банкротство банков может повлечь за собой панику на рынке и привести к убыткам для других компаний и инвесторов. Результатом может стать уменьшение доверия к финансовой системе в целом и увеличение рисков в других секторах экономики", — продолжает Павел Матияш, генеральный директор финансовой компании Activitis.

Собеседник Фокуса обращает внимание, что фондовый рынок уже отреагировал падением стоимости акций основных финансовых учреждений в США, а теперь ожидается коррекция, которая даст понимание, насколько эффективными для защиты системы от падения стали шаги регулятора и власти.

"Очевидно, регуляторы и дальше будут делать все возможное, чтобы решительнее и быстрее подавить последствия закрытия этих банков. Бегство капиталов в "безопасные гавани" казначейских облигаций США, вопреки ожиданиям, глубоко не затронули другие рынки, кроме банковского сектора. И, к сожалению, из-за перегретой экономики любое новое событие на финансовом рынке сейчас может иметь разрушительные последствия", — продолжает Александр Мартыненко, глава департамента корпоративного анализа группы ICU.

По мнению Мартыненко, в случае если кризис будет распространяться, ФРС США может принять решение снизить ставки. По крайней мере, все больше инвестиционных банков в мире ожидают, что теперь ФРС как минимум не станет поднимать ставки на ближайшем заседании в марте.

"Успокоить рынки вполне возможно, по крайней мере на некоторое время. Ценой этого будет, к сожалению, еще более устойчивая инфляция и более высокая неопределенность", — заключает эксперт.

То есть, именно увеличение инфляционного давления, по мнению опрошенных Фокусом экспертов, станет наиболее ощутимым следствием как для мировой экономики, так и для Украины. Эпидемия инфляции уже распространяется по миру, в том числе, в результате полномасштабного российского вторжения в Украину, и ситуация вокруг банков США может добавить негативным процессам дополнительное ускорение. Попросту говоря, эхо этого инцидента граждане могут почувствовать на собственном кошельке.

При этом какой-либо существенной угрозы для доллара опрошенные Фокусом эксперты не видят. "Определенным образом, опасения по поводу проблем в финансовой системе США отразились в девальвации американского доллара по отношению к другим основным мировым валютам. Даже в Украине частичной причиной укрепления наличного курса гривны к доллару стала именно слабость доллара на мировом рынке", — комментирует Дмитрий Чурин.

Однако Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков уверяет, что возможны разве что краткосрочные колебания доллара, поскольку оперативные решения ФРС и изменение ее стратегии может положительно повлиять на рынок уже в течение месяца.

Ранее Фокус анализировал, какой может быть инфляция в Украине в 2023 году по разным сценариям.

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